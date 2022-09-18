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Рома
18.09.2022, FT 0 : 1
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Италия
18 сентября 2022, 20:59 | Обновлено 18 сентября 2022, 21:11
1738
1

Удаление Моуриньо. Аталанта победила Рому, Малиновский вышел на 88-й

Единственный гол забил в первом тайме 18-летний Джорджо Скальвини

18 сентября 2022, 20:59 | Обновлено 18 сентября 2022, 21:11
1738
1
Удаление Моуриньо. Аталанта победила Рому, Малиновский вышел на 88-й
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в матче 7-го тура итальянской Серии A «Рома» потерпела поражение от «Аталанты».

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле у гостей на 88-й минуте и через 2 минуты получил горчичник.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил красную карточку, когда в середине второго тайма выбежал на поле, чтобы высказать свои претензии судье.

Единственный гол забил в первом тайме 18-летний Джорджо Скальвини.

«Аталанта» в 7 турах Серии А набрала 17 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

Серия A. 7-й тур

Рома – Аталанта – 0:1

Гол: Джорджо Скальвини, 35.

Рома: Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини (Залевски, 87), Рожер, Спинаццола, Матич (Белотти, 67), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79).

Аталанта: Муссо (Спортьелло, 8), Хатебур, де Рон, Толои, Демирал, Меле, Скальвини (Околи, 46), Копмейнерс, Пашалич (Лукман, 74), Эдерсон (Малиновский, 88), Хейлунд (Муриэль, 46).

Предупреждения: Меле (23), Толои (47), Хатебур (55), Демирал (76), де Рон (80), Копмейнерс (86), Малиновский (90).

ГОЛ! 0:1. Скальвини, 35.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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Kain_X_Rain
Моур не стареет))) У Римлян много травм конечно,одним составом тяжело играть
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