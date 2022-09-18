В воскресенье, 18 сентября, в Риме на поле арены «Стадио Олимпико», вместимостью 72 698 зрителей, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Аталанту». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда Жозе Моуринью в турнирной таблице итальянского чемпионата нынче занимает 5 место. В 6 сыгранных поединках она набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение).

4 сентября на поле «Удинезе» «волки» потерпели первое и пока единственное поражение в чемпионате. Зато какое! Они уступили со счетом 0:4. Реабилитировалась команда в крайнем на сегодня матче – на выезде обыграла «Эмполи» со счетом 2:1.

Не лишним будет вспомнить, что после игры в Эмполи римляне провели встречу в группе Лиги Европы – они приняли дома финский ХИК. При поддержке родных стен «Рома» победила более чем убедительно – 3:0.

На сегодня в лазарете римской команды находятся Кумбулла, Эль-Шаарави и Вейналдум. Они в матче точно не сыграют.

Аталанта

Коллектив Джан Пьеро Гасперини сейчас второй в турнирной таблице Серии А. У него после 6 матчей имеется 14 очков (4 победы, 2 ничьи). «Аталанта», как и «Наполи» с «Миланом», сохраняющие лидирующий статус, остаются единственными в чемпионате Италии еще непобежденными.

В предыдущем туре «богиня», которая в этом сезоне, напомним, не выступает в еврокубках, а сосредоточена исключительно на национальных турнирах, сыграла дома вничью 1:1 с «Кремонезе». Этот результат прервал трехматчевую победную серию команды ( «Верона» - 1:0 в гостях, «Торино» - 3:1 дома, «Монца» - 2:0 на выезде).

На предстоящий матч у Гасперини не будет под рукой оптимального состава подопечных. Травмированы и точно не сыграют Дзаппакоста, Джимсити, Мураторе, Паломино и Сапата.

Ориентировочные составы

Рома: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Спиннаццола, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

Аталанта: Муссо – Околи, Демирал, Толой, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Соппи, Эдерсон, Лукман, Хейлунд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.11 по линии Parimatch.

18 сентября, воскресенье