Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Рома
18.09.2022 19:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 сентября 2022, 08:54 | Обновлено 18 сентября 2022, 09:30
201
0

Рома - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Команды разыграют не три, а шесть турнирных очков

18 сентября 2022, 08:54 | Обновлено 18 сентября 2022, 09:30
201
0
Рома - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Малиновский и Ко в Серии А непобедимы

В воскресенье, 18 сентября, в Риме на поле арены «Стадио Олимпико», вместимостью 72 698 зрителей, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Аталанту». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда Жозе Моуринью в турнирной таблице итальянского чемпионата нынче занимает 5 место. В 6 сыгранных поединках она набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение).

4 сентября на поле «Удинезе» «волки» потерпели первое и пока единственное поражение в чемпионате. Зато какое! Они уступили со счетом 0:4. Реабилитировалась команда в крайнем на сегодня матче – на выезде обыграла «Эмполи» со счетом 2:1.

Не лишним будет вспомнить, что после игры в Эмполи римляне провели встречу в группе Лиги Европы – они приняли дома финский ХИК. При поддержке родных стен «Рома» победила более чем убедительно – 3:0.

На сегодня в лазарете римской команды находятся Кумбулла, Эль-Шаарави и Вейналдум. Они в матче точно не сыграют.

Аталанта

Коллектив Джан Пьеро Гасперини сейчас второй в турнирной таблице Серии А. У него после 6 матчей имеется 14 очков (4 победы, 2 ничьи). «Аталанта», как и «Наполи» с «Миланом», сохраняющие лидирующий статус, остаются единственными в чемпионате Италии еще непобежденными.

В предыдущем туре «богиня», которая в этом сезоне, напомним, не выступает в еврокубках, а сосредоточена исключительно на национальных турнирах, сыграла дома вничью 1:1 с «Кремонезе». Этот результат прервал трехматчевую победную серию команды ( «Верона» - 1:0 в гостях, «Торино» - 3:1 дома, «Монца» - 2:0 на выезде).

На предстоящий матч у Гасперини не будет под рукой оптимального состава подопечных. Травмированы и точно не сыграют Дзаппакоста, Джимсити, Мураторе, Паломино и Сапата.

Ориентировочные составы

Рома: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Спиннаццола, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

Аталанта: Муссо – Околи, Демирал, Толой, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Соппи, Эдерсон, Лукман, Хейлунд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.11 по линии Parimatch.

18 сентября, воскресенье

«Рома» - «Аталанта»
Рим. «Стадион Олимпико». 19:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:1

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Милан - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Специя выиграла, но Коваленко отыграл плохо. Украинец – худший в команде
прогнозы Аталанта Рома Рома - Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Бокс | 17 сентября 2022, 20:11 0
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин

Украинец ставит на Альвареса

Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Бокс | 18 сентября 2022, 05:45 0
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин

Любители бокса в ожидании чемпионского боя в ночь с 17 на 18 сентября

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Бокс | 18.09.2022, 08:20
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Теннис | 17.09.2022, 12:48
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Футбол | 17.09.2022, 21:26
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ-2022 по socca
Определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ-2022 по socca
17.09.2022, 14:15 1
Другие виды
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
16.09.2022, 11:10 17
Футбол
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
16.09.2022, 23:20 1
Баскетбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»
Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»
16.09.2022, 23:08 2
Бокс
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
16.09.2022, 12:08 24
Футбол
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
17.09.2022, 01:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности