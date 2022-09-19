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Чемпионат Италии
Рома
18.09.2022, FT 0 : 1
Аталанта
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Италия
19 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:10
12
0

Рома – Аталанта – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

19 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:10
12
0
Рома – Аталанта – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде минимально выиграла у «Ромы» со счетом 1:0.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
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Источник MEGOGO
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