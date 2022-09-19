Италия19 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:10
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Рома – Аталанта – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
19 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:10
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В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде минимально выиграла у «Ромы» со счетом 1:0.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
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