Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал
Марта не сумела одолеть британку Хэрриет Дарт
Украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В третьем круге основы украинка проиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№103 WTA).
Истборн. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 4:6, 6:2, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
В следующем круге Дарт сразится против Петры Квитовой (№31 WTA).
Отметим, что британка сегодня доигрывала еще финальный сет матча второго раунда.
Reaching new heights 🏔— wta (@WTA) June 22, 2022
🇬🇧 @harriet_dart records her BEST ever result on the Hologic WTA Tour with a 6-4, 2-6, 6-4 win over Kostyuk!#RothesayInternational pic.twitter.com/EbkRHSoiez
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Дарт сьогодні провела цілих чотири сети на корті, і обидва матчі виграла. Тут однозначний респект.