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  4. Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал
WTA
22 июня 2022, 19:33 | Обновлено 22 июня 2022, 19:48
1117
12

Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал

Марта не сумела одолеть британку Хэрриет Дарт

22 июня 2022, 19:33 | Обновлено 22 июня 2022, 19:48
1117
12
Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка проиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№103 WTA). 

Истборн. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 4:6, 6:2, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.

В следующем круге Дарт сразится против Петры Квитовой (№31 WTA).

Отметим, что британка сегодня доигрывала еще финальный сет матча второго раунда.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк WTA Истборн Хэрриет Дарт
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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Stanislav Matusevych
Чесно кажучи, ще під час матчу Лесі проскочила думка, що Марта сьогодні програє. З вітром вона чомусь не дружить, а сьогодні він був поривчастим і змінного напрямку. Тому й стільки брейків в усіх матчах. Але вітер вітром, а що заважало Марті забити купу простих м'ячів у важливих розіграшах ще у першому сеті і закінчити гру за дві партії? Знову питання до стабільності, якої так і нема. Два матчі більш-менш, а далі бозна-що.
Дарт сьогодні провела цілих чотири сети на корті, і обидва матчі виграла. Тут однозначний респект.
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+5
Александр Науменко
Маленька, дентітна дівчинка, граючи за день другий поспіль матч, поставила на своє місце потужну, "талановиту"...
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+4
captain2009
Хай відпочиває та готується до Уіму. Проти Петри у такої Марти шансів було б небагато. 
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+4
Олександр Радченко
Безвольная истеричка. После 2 кругов как здесь ей восхищались 
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+3
Santk86
Отмучилась, такие детские ошибки делать  в самые ключевые моменты матча просто недопустимо, мало того что соперница хорошо играет, так ты ей еще помогаешь. 
Ответить
+3
alex55
Выиграть  у Крейчиковой и проиграть 103 номеру. В этом вся Костюк.
Ответить
+2
kollekciy
Як завжди у Марти хороша подача на 2 гри, а далі знову немає. От тільки питання, гра другого сету, чому знову пропала в третьому.    
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+1
Александр Ад
знову ніч не спала?Марта,Марта дуже нервово....
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+1
Spectra
Ещё судья помог, такой большой аут не заметит, это насколько тупым нужно быть.............
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-1
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sirjoga
Марті ще зарано тягатися з такими сильними суперницями. Хоча, могла б і виграти, якби Дарт хоч з півроку не грала. 
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-2
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