Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка проиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№103 WTA).

Истборн. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 4:6, 6:2, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.

В следующем круге Дарт сразится против Петры Квитовой (№31 WTA).

Отметим, что британка сегодня доигрывала еще финальный сет матча второго раунда.

Reaching new heights 🏔



🇬🇧 @harriet_dart records her BEST ever result on the Hologic WTA Tour with a 6-4, 2-6, 6-4 win over Kostyuk!#RothesayInternational pic.twitter.com/EbkRHSoiez