Молодежные турниры14 июня 2022, 16:04 | Обновлено 14 июня 2022, 16:10
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Георгий СУДАКОВ: «Футбол вне политики, говорили они»
Хавбек сборной Украины U-21 прокомментировал пророссийские выкрики в Армении
14 июня 2022, 16:04 | Обновлено 14 июня 2022, 16:10
784
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Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал скандальный инцидент во время поединка с Арменией (2:0). В первом тайме неизвестный болельщик выкрикивал на весь стадион название страны-агрессора.
«Футбол вне политики, говорили они», - написал Судаков в Instagram.
An Armenia fan decided to chant ‘rossiya’ during Ukraine U21s v Armenia in Yerevan today…🤡— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 12, 2022
Ukraine won 2-0 🇺🇦 though 😌pic.twitter.com/zZExnH6aqz
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