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  4. Георгий СУДАКОВ: «Футбол вне политики, говорили они»
Молодежные турниры
14 июня 2022, 16:04 | Обновлено 14 июня 2022, 16:10
784
0

Георгий СУДАКОВ: «Футбол вне политики, говорили они»

Хавбек сборной Украины U-21 прокомментировал пророссийские выкрики в Армении

14 июня 2022, 16:04 | Обновлено 14 июня 2022, 16:10
784
0
Георгий СУДАКОВ: «Футбол вне политики, говорили они»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал скандальный инцидент во время поединка с Арменией (2:0). В первом тайме неизвестный болельщик выкрикивал на весь стадион название страны-агрессора.

«Футбол вне политики, говорили они», - написал Судаков в Instagram.

 

 

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