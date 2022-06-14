Георгий СУДАКОВ: «Футбол вне политики, говорили они»

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал скандальный инцидент во время поединка с Арменией (2:0). В первом тайме неизвестный болельщик выкрикивал на весь стадион название страны-агрессора.

«Футбол вне политики, говорили они», - написал Судаков в Instagram.