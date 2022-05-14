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WTA
14 мая 2022, 03:19 | Обновлено 14 мая 2022, 03:33
293
0

Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину

Экс-первая ракетка мира отреагировал на комментарий россиянина

14 мая 2022, 03:19 | Обновлено 14 мая 2022, 03:33
293
0
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Роддик

Бывший американский теннисист Энди Роддик экс-первая ракетка мира, отреагировал на комментарий россиянина шамиля тарпищева об украинской спортсменке Элине Свитолиной.

Президент ФТР ранее заявил, что не нужно реагировать на слова Свитолиной, которая призывает российских и белорусских игроков озвучить свою позицию по ситуации на Украине: «Кто такая Свитолина? Никто вообще».

Роддик отметил: «Наивысшее место Тарпищева в рейтинге – 164-е. Статистика побед и поражений: 2–3. Ни одного титула (что очевидно).

Статистика Элины Свитолиной: 433–228. 16 одиночных титулов, личный рейтинговый рекорд – третья строчка. Я бы попросил его дать определение понятию «никто», а затем объективно посмотреть в зеркало».

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Энди Роддик Шамиль Тарпищев Элина Свитолина
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