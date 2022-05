Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину

Бывший американский теннисист Энди Роддик экс-первая ракетка мира, отреагировал на комментарий россиянина шамиля тарпищева об украинской спортсменке Элине Свитолиной.

Президент ФТР ранее заявил, что не нужно реагировать на слова Свитолиной, которая призывает российских и белорусских игроков озвучить свою позицию по ситуации на Украине: «Кто такая Свитолина? Никто вообще».

Роддик отметил: «Наивысшее место Тарпищева в рейтинге – 164-е. Статистика побед и поражений: 2–3. Ни одного титула (что очевидно).

Статистика Элины Свитолиной: 433–228. 16 одиночных титулов, личный рейтинговый рекорд – третья строчка. Я бы попросил его дать определение понятию «никто», а затем объективно посмотреть в зеркало».

Tarpischev career high ranking of 164. Career record of 2-3. No titles (obviously) .. @ElinaSvitolina career record of 433-228. 16 singles titles, career high of 3. I’d ask him to define “nobody” and then look in the mirror objectively https://t.co/igEzoEV9XD