Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
WTA
12 мая 2022, 18:59 | Обновлено 12 мая 2022, 19:00
2162
4

Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»

шамиль анвярович ударился головой

12 мая 2022, 18:59 | Обновлено 12 мая 2022, 19:00
2162
4
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Президент федерации тенниса россии шамиль тарпищев отреагировал на обращение украинской теннисистки Элины Свитолиной, призвавшей российских и белорусских теннисистов публично высказать свою позицию по ситуации на Украине.

«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», – сказал тарпищев.

Сообщалось, что ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси от международных соревнований.

По теме:
СВИТОЛИНА: «Каждый спортсмен из россии и беларуси должен высказаться»
Элина СВИТОЛИНА: «Первая неделя войны была самой трудной в моей жизни»
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Шамиль Тарпищев Элина Свитолина Федерация тенниса России
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Metaratings.ru
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Футбол | 11 мая 2022, 22:43 7
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»

Президент «Ингульца» рассказал, как украл танк

Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Футбол | 12 мая 2022, 14:01 5
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»

Александр Михайлюк – о дебюте Мудрика за сборную Украины

Невероятная Свёнтек выиграла 25 матчей подряд
Теннис | 12.05.2022, 16:37
Невероятная Свёнтек выиграла 25 матчей подряд
Невероятная Свёнтек выиграла 25 матчей подряд
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Теннис | 12.05.2022, 15:05
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству
Футбол | 12.05.2022, 00:10
Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству
Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
Це що за чучмек такий, що свою харю відкриває на нашу Світоліну, вона все правильно сказала щодо російських і білоруських тенісистів
Ответить
+9
Валерий Подобный
а хто такий тарпіщев ? засунувший язик у дупу функціонер из мордора? коли Хуйло крякне що він буде нам віщати?
Ответить
+8
BestOf
На расии все теннисисты отмороженные, кроме Рублева. Тот хоть какие-то шаги пытается делать, но ему рот раскрывают
Ответить
+2
aleks8-48
Хто такий тарпищев якщо він не знає, хто така Світоліна? Еліне респект, чекаємо, що вже скоро ти нагадаєш цьому недофункціонеру, хто така Світоліна.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
11.05.2022, 01:00 10
Теннис
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
10.05.2022, 17:46 10
Футбол
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
10.05.2022, 18:40 18
Футбол
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
11.05.2022, 08:00 3
Бокс
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем