Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
шамиль анвярович ударился головой
Президент федерации тенниса россии шамиль тарпищев отреагировал на обращение украинской теннисистки Элины Свитолиной, призвавшей российских и белорусских теннисистов публично высказать свою позицию по ситуации на Украине.
«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», – сказал тарпищев.
Сообщалось, что ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси от международных соревнований.
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