Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»

Президент федерации тенниса россии шамиль тарпищев отреагировал на обращение украинской теннисистки Элины Свитолиной, призвавшей российских и белорусских теннисистов публично высказать свою позицию по ситуации на Украине.

«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», – сказал тарпищев.

Сообщалось, что ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси от международных соревнований.