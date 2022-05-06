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  4. ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси
ITF
06 мая 2022, 22:30 | Обновлено 06 мая 2022, 22:34
393
0

ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси

Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в дальнейшем

06 мая 2022, 22:30 | Обновлено 06 мая 2022, 22:34
393
0
ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси
ITF

Шестого мая состоялась экстраординарная конференция Международной федерации тенниса. Главным вопросом была ратификация решения Совета директоров о приостановлении членства федерации тенниса россии и федерации тенниса беларуси и дисквалификации сборных команд этих стран.
 
В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения.
 
Таким образом, федерации тенниса россии и беларуси окончательно отстранены. Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем.

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Источник Федерация тенниса Украины
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