ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси

Шестого мая состоялась экстраординарная конференция Международной федерации тенниса. Главным вопросом была ратификация решения Совета директоров о приостановлении членства федерации тенниса россии и федерации тенниса беларуси и дисквалификации сборных команд этих стран.



В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения.



Таким образом, федерации тенниса россии и беларуси окончательно отстранены. Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем.