ITF окончательно отстранила федерации тенниса россии и беларуси
Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в дальнейшем
Шестого мая состоялась экстраординарная конференция Международной федерации тенниса. Главным вопросом была ратификация решения Совета директоров о приостановлении членства федерации тенниса россии и федерации тенниса беларуси и дисквалификации сборных команд этих стран.
В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения.
Таким образом, федерации тенниса россии и беларуси окончательно отстранены. Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Военный корабль рф горит и идет вслед за крейсером Москва
Итальянский тренер не добился и половины того, на что рассчитывал в Украине…