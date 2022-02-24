Малиновский – в основе Аталанты на матч Лиги Европы

Украинец выйдет на поле с первых минут

  • 24.02.2022 19:38
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Малиновский – в основе Аталанты на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в основной состав «Аталанты» на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (начало – 19:45 по Киеву).

Состав «Аталанты»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мэле, Пессина, Малиновский, Пашалич

Отметим, ранее Малиновский выступил со своим заявлением по поводу войны в Украине:

«Украина под атакой прямо СЕЙЧАС. Пожалуйста, распространите информацию и молитесь за нашу страну».

Источник — Sport.ua

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