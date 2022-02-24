Малиновский – в основе Аталанты на матч Лиги Европы

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в основной состав «Аталанты» на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (начало – 19:45 по Киеву).
Состав «Аталанты»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мэле, Пессина, Малиновский, Пашалич
Отметим, ранее Малиновский выступил со своим заявлением по поводу войны в Украине:
«Украина под атакой прямо СЕЙЧАС. Пожалуйста, распространите информацию и молитесь за нашу страну».
Ukraine under attack right NOW.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 24, 2022
Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8
Источник — Sport.ua
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