Малиновский – в основе Аталанты на матч Лиги Европы

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в основной состав «Аталанты» на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (начало – 19:45 по Киеву).

Состав «Аталанты»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мэле, Пессина, Малиновский, Пашалич

Отметим, ранее Малиновский выступил со своим заявлением по поводу войны в Украине:

«Украина под атакой прямо СЕЙЧАС. Пожалуйста, распространите информацию и молитесь за нашу страну».

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8