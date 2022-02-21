Олимпиакос Пирей
0 : 0
Аталанта
24.02.2022 19:45   ТВ-трансляция: 

Олимпиакос - Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Интрига сохраняется

  • 21.02.2022 12:53
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Олимпиакос - Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© twitter.com/Atalanta_BC

В четверг, 24 февраля, на стадионе «Караискакис» в Пиреях состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором местный «Олимпиакос» примет итальянскую «Аталанту». Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аталанты». На гол Тикиньо Соареса бергамаски ответили дублем Берата Джимсити.

«Олимпиакос»

 

Путь греческого клуба в 1/16 финала Лиги Европы был сложным. «Красно-белые» стали вторыми в своей группе, пропустив вперед лишь «Айнтрахт», но опередив «Фенербахче» и «Антверпен». В итоге команда Педру Мартинша продолжает борьбу за второй по престижности клубный турнир Старого Света, что уже является для них хорошим результатом.

В чемпионате Греции дела у «Олимпиакосу» обстоят очень хорошо. В активе «легенд» 59 очков и первая позиция в турнирной таблице. Подопечные Мартинша на 11 пунктов опережают ближайшего преследователя – ПАОК. Борьба еще возможна, но думается, что «Оли» своего уже не упустит. Также «красно-белые» пробились в полуфинал Кубка Греции, где сыграют с ПАОКом.

«Аталанта»

 

Подопечные Джан Пьеро Гасперини продолжают находиться в кризисе. Команда из Бергамо выиграла лишь один матч из последних семи во всех турнирах. Было это как раз в первом поединке с «Олимпиакосом». В последнем матче чемпионата Италии «Аталанта» проиграла «Фиорентине». В активе команды 44 очка и пятая позиция в турнирной таблице. Вся борьба за четвертое место еще впереди, но соперников очень много, поэтому будет крайне сложно попасть в зону Лиги чемпионов.

Из Кубка Италии бергамаски уже вылетели, уступив той же «Фиорентине». Таким образом, команда Гасперини продолжает борьбу лишь в двух турнирах. По силам ли Руслану Малиновскому и компании побороться за победу в Лиге Европы? Вполне, но для этого нужно улучшать свою игру и результаты.

История встреч

 

Поединок, который прошел на прошлой неделе, стал первым очным противостоянием команд. Таким образом, пока что преимущество на стороне «Аталанты».

Ориентировочные составы

«Олимпиакос»: Вацлик, Сиссе, Манолас, Папастатопулос, Лала, Мвила, Камара, Рябчук, Масурас, Оньекуру, Соарес.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль, Джимсити, Мехле, Де Рон, Пессина, Песселья, Малиновский, Пашалич, Муриэль.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.70 по линии Parimatch.

24 февраля, четверг

«Олимпиакос» – «Аталанта» (первый матч - 1:2)
Пирей. Стадион «Караискакис». 19:45
ТВ-трансляция - Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности