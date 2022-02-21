Олимпиакос Пирей

В четверг, 24 февраля, на стадионе «Караискакис» в Пиреях состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором местный «Олимпиакос» примет итальянскую «Аталанту». Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аталанты». На гол Тикиньо Соареса бергамаски ответили дублем Берата Джимсити.

«Олимпиакос»

Путь греческого клуба в 1/16 финала Лиги Европы был сложным. «Красно-белые» стали вторыми в своей группе, пропустив вперед лишь «Айнтрахт», но опередив «Фенербахче» и «Антверпен». В итоге команда Педру Мартинша продолжает борьбу за второй по престижности клубный турнир Старого Света, что уже является для них хорошим результатом.

В чемпионате Греции дела у «Олимпиакосу» обстоят очень хорошо. В активе «легенд» 59 очков и первая позиция в турнирной таблице. Подопечные Мартинша на 11 пунктов опережают ближайшего преследователя – ПАОК. Борьба еще возможна, но думается, что «Оли» своего уже не упустит. Также «красно-белые» пробились в полуфинал Кубка Греции, где сыграют с ПАОКом.

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини продолжают находиться в кризисе. Команда из Бергамо выиграла лишь один матч из последних семи во всех турнирах. Было это как раз в первом поединке с «Олимпиакосом». В последнем матче чемпионата Италии «Аталанта» проиграла «Фиорентине». В активе команды 44 очка и пятая позиция в турнирной таблице. Вся борьба за четвертое место еще впереди, но соперников очень много, поэтому будет крайне сложно попасть в зону Лиги чемпионов.

Из Кубка Италии бергамаски уже вылетели, уступив той же «Фиорентине». Таким образом, команда Гасперини продолжает борьбу лишь в двух турнирах. По силам ли Руслану Малиновскому и компании побороться за победу в Лиге Европы? Вполне, но для этого нужно улучшать свою игру и результаты.

История встреч

Поединок, который прошел на прошлой неделе, стал первым очным противостоянием команд. Таким образом, пока что преимущество на стороне «Аталанты».

Ориентировочные составы

«Олимпиакос»: Вацлик, Сиссе, Манолас, Папастатопулос, Лала, Мвила, Камара, Рябчук, Масурас, Оньекуру, Соарес.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль, Джимсити, Мехле, Де Рон, Пессина, Песселья, Малиновский, Пашалич, Муриэль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.70 по линии Parimatch.

24 февраля, четверг