ФОТО. Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и посвятил голы Украине

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оформил дубль в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса». Хавбек забил на 67-й и 69-й минутах, установив на табло счет 3:0.

«Олимпиакос» - «Аталанта» - 0:3

Голы: Мэле 40, Малиновский 67, 69

А 84-й минуте Малиновский был заменен.

Первый матч «Аталанта» выиграла 1:0, и со счетом 4:0 по сумме двух матчей иет дальше.

После первого гола Малиновский поднял игровую майку и показал футболку с надписью «No war in Ukraine» (Нет войне в Украине):