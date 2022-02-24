Олимпиакос Пирей
0 : 3
Аталанта
24.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ФОТО. Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и посвятил голы Украине

Украинец оформил дубль в ворота «Олимпиакоса»

  • 24.02.2022 21:43
  • 7951 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и посвятил голы Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оформил дубль в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса». Хавбек забил на 67-й и 69-й минутах, установив на табло счет 3:0.

«Олимпиакос» - «Аталанта» - 0:3
Голы: Мэле 40, Малиновский 67, 69

А 84-й минуте Малиновский был заменен.

Первый матч «Аталанта» выиграла 1:0, и со счетом 4:0 по сумме двух матчей иет дальше.

После первого гола Малиновский поднял игровую майку и показал футболку с надписью «No war in Ukraine» (Нет войне в Украине):

Источник — Sport.ua

(82 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Barsa_che, 24.02.2022 21:40
    +12
    Так повинні робити всі.
    Ссылка
    online
    Kit, 24.02.2022 21:37
    +6
    Війна є. Руслан передав "Ні війні в Україні"
    Ссылка
    online
    Василий Гудзь, 24.02.2022 21:56
    +5
    Руслан, ти молодчинка!
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