ВИДЕО. Скандалище. Фанаты Ниццы выбежали на поле, пытаясь побить игроков

Футболисты «Марселя» оказались под угрозой

  • 23.08.2021 00:23
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ВИДЕО. Скандалище. Фанаты Ниццы выбежали на поле, пытаясь побить игроков
© Twitter

Матч 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» был прерван во втором тайме из-за грандиозного скандала.
 
Фанаты «Ниццы» во время поединка бросали различные предметы в игроков соперников, но на 75-й минуте Димитри Пайет не выдержал и ответил взаимностью, бросив бутылку на трибуну.
 
После этого болельщики хозяев ринулись на поле с явным желанием устраивать беспорядки. Стюардам не удалось сдержать толпу, но к массовым дракам это не привело. Все ограничилось несколькими локальными стычками. 
 
Команды ушли в раздевалку, вероятно, что возобновление игры ждать не стоит.

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Источник — Sport.ua

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