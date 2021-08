ВИДЕО. Скандалище. Фанаты Ниццы выбежали на поле, пытаясь побить игроков

Матч 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» был прерван во втором тайме из-за грандиозного скандала.



Фанаты «Ниццы» во время поединка бросали различные предметы в игроков соперников, но на 75-й минуте Димитри Пайет не выдержал и ответил взаимностью, бросив бутылку на трибуну.



После этого болельщики хозяев ринулись на поле с явным желанием устраивать беспорядки. Стюардам не удалось сдержать толпу, но к массовым дракам это не привело. Все ограничилось несколькими локальными стычками.



Команды ушли в раздевалку, вероятно, что возобновление игры ждать не стоит.

Recap | Nice 1-0 Marseille currently suspended after Dimitri Payet was struck with a bottle by OGC Nice ultras. Payet threw the bottle back, the ultras then broke onto the pitch. pic.twitter.com/6sjtpbwr4Q