ВИДЕО. Скандалище. Фанаты Ниццы выбежали на поле, пытаясь побить игроков

Матч 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» был прерван во втором тайме из-за грандиозного скандала.
Фанаты «Ниццы» во время поединка бросали различные предметы в игроков соперников, но на 75-й минуте Димитри Пайет не выдержал и ответил взаимностью, бросив бутылку на трибуну.
После этого болельщики хозяев ринулись на поле с явным желанием устраивать беспорядки. Стюардам не удалось сдержать толпу, но к массовым дракам это не привело. Все ограничилось несколькими локальными стычками.
Команды ушли в раздевалку, вероятно, что возобновление игры ждать не стоит.
Recap | Nice 1-0 Marseille currently suspended after Dimitri Payet was struck with a bottle by OGC Nice ultras. Payet threw the bottle back, the ultras then broke onto the pitch. pic.twitter.com/6sjtpbwr4Q— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b— 🚽。 (@gexmsvivi) August 22, 2021
Источник — Sport.ua
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