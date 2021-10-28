3-й тур
Ницца
1 : 1
Марсель
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Снятое очко вернулось. Ницца и Марсель разошлись миром в переигровке

22 августа матч был прерван на 75-й минуте из-за беспорядков на трибунах

  • 28.10.2021 00:59
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Снятое очко вернулось. Ницца и Марсель разошлись миром в переигровке
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В переигровке матча 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Марсель» разошлись миром. Амин Гуири на 6-й минуте открыл счет, а на 42-й Димитри Пайет уравнял ситуацию.

Изначально этот матч проходил 22 августа, и тогда был прерван на 75-й минуте, при счете 1:0 в пользу «Ниццы», из-за беспорядков на трибунах, откуда в игроков летели бутылки.

В итоге федерация решила наказать «Ниццу» снятием одного очка и тремя матчами без зрителей. Была назначена переигровка поединка на нейтральном стадионе в Труа.

Обе команды входят в топ-4 Ла Лиги: «ПСЖ» (28), «Ницца» и «Ланс» (по 21), «Марсель» (19).

Лига 1. Переигровка матча 3-го тура

«Ницца»  «Марсель»  1:1

Голы: Гуири, 6 – Пайет, 42.

«Ницца»: Бенитес, Данте, А.Камара (Клод-Морис, 66), Аталь, Тодибо, Бард, Росарио, Тюрам, Гуири, Да Кунья (Будауи, 67), Гессан (Лемина, 52).

«Марсель»: Пау Лопес, Альваро Гонсалес, Амави (Б.Камара, 71), Чалета-Цар, Салиба, Жерсон, Гендузи (Перес, 83), Гуйе, Пайет, Милик (Дьенг, 83), Луис Энрике.

Предупреждения: Гессан, 31. Пау Лопес, 90+1. Тодибо, 90+3. Б.Камара, 90+4.

Судья: Тюрпен.

27 октября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».

Источник — Sport.ua

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