Эшли Барти – чемпионка турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира легко обыграла в финале соперницу из Швейцарии

  • 22.08.2021 22:36
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Эшли Барти – чемпионка турнира в Цинциннати
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

22 серпня состоялся финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.
 
В матче за титул первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии разобралась с Жиль Тайхман из Швейцарии (№76 WTA).
 
Цинциннати. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:1
 
Барти проведет шестой финал в текущем году (пять побед). Для Тайхман это был крупнейший финал в карьере.
 
После турнира в Цинциннати Эшли более чем на три тысячи очков оторвется от второй позиции в мировом рейтинге, а Тайхман вернется в топ-50.

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Источник — Sport.ua

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