Эшли Барти – чемпионка турнира в Цинциннати

22 серпня состоялся финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В матче за титул первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии разобралась с Жиль Тайхман из Швейцарии (№76 WTA).
Цинциннати. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:1
Барти проведет шестой финал в текущем году (пять побед). Для Тайхман это был крупнейший финал в карьере.
После турнира в Цинциннати Эшли более чем на три тысячи очков оторвется от второй позиции в мировом рейтинге, а Тайхман вернется в топ-50.
Unbeatable, unbelievable form.— wta (@WTA) August 22, 2021
Make that 5 WTA singles titles in 2021 for the World No.1 🙌@ashbarty | #CincyTennis pic.twitter.com/5E3oBvDbCc
Источник — Sport.ua
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