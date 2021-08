Эшли Барти – чемпионка турнира в Цинциннати

22 серпня состоялся финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.



В матче за титул первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии разобралась с Жиль Тайхман из Швейцарии (№76 WTA).



Цинциннати. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:1



Барти проведет шестой финал в текущем году (пять побед). Для Тайхман это был крупнейший финал в карьере.



После турнира в Цинциннати Эшли более чем на три тысячи очков оторвется от второй позиции в мировом рейтинге, а Тайхман вернется в топ-50.

Unbeatable, unbelievable form.



Make that 5 WTA singles titles in 2021 for the World No.1 🙌@ashbarty | #CincyTennis pic.twitter.com/5E3oBvDbCc