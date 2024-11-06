Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США
Леся в двух сетах справилась с Жиль во 2-м раунде соревнований WTA 125 в Мидленде
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинка в двух сетах переиграла Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 139) за 2 часа и 27 минут.
WTA 250 Мидленд. Хард в помещении. 1/8 финала
Жиль Тайхман (Швейцария) – Леся Цуренко (Украина) [8] – 5:7, 5:7
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 2:0 в пользу Леси.
Цуренко в четвертьфинале 125-тысячника в США сыграет против победительницы противостояния Полина Кудерметова – Карина Миллер.
Для Цуренко это будет первый четвертьфинальный поединок в 2024 году. На старте соревнований в Мидленде Леся в двух партиях справилась с Тамарой Зиданшек.
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