Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в двух сетах переиграла Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 139) за 2 часа и 27 минут.

WTA 250 Мидленд. Хард в помещении. 1/8 финала

Жиль Тайхман (Швейцария) – Леся Цуренко (Украина) [8] – 5:7, 5:7

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 2:0 в пользу Леси.

Цуренко в четвертьфинале 125-тысячника в США сыграет против победительницы противостояния Полина Кудерметова – Карина Миллер.

Для Цуренко это будет первый четвертьфинальный поединок в 2024 году. На старте соревнований в Мидленде Леся в двух партиях справилась с Тамарой Зиданшек.