Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США
WTA
06 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:50
644
3

Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США

Леся в двух сетах справилась с Жиль во 2-м раунде соревнований WTA 125 в Мидленде

06 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:50
644
3
Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в двух сетах переиграла Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 139) за 2 часа и 27 минут.

WTA 250 Мидленд. Хард в помещении. 1/8 финала

Жиль Тайхман (Швейцария) – Леся Цуренко (Украина) [8] – 5:7, 5:7

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 2:0 в пользу Леси.

Цуренко в четвертьфинале 125-тысячника в США сыграет против победительницы противостояния Полина Кудерметова – Карина Миллер.

Для Цуренко это будет первый четвертьфинальный поединок в 2024 году. На старте соревнований в Мидленде Леся в двух партиях справилась с Тамарой Зиданшек.

По теме:
Леся Цуренко –​​​​​​ Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
Леся Цуренко – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко Жиль Тайхман WTA Мидленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 07:47 3
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри

Даниэль выбрал соотечественника

Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06 ноября 2024, 02:17 3
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды

5 ноября королевский клуб уступил россонери в 4-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:3

Без шансов. Паолини и Чжэн Циньвень определили полуфиналистку WTA Finals
Теннис | 06.11.2024, 15:55
Без шансов. Паолини и Чжэн Циньвень определили полуфиналистку WTA Finals
Без шансов. Паолини и Чжэн Циньвень определили полуфиналистку WTA Finals
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Футбол | 06.11.2024, 18:31
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06.11.2024, 00:05
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PETP0
Для Цуренка? Ви серйозно? Це ж дівчинка!
Ответить
+2
C.Пеклов
Жиля думала ,що Леся не витримає довгі розіграші та гейми,але прорахувалася,Леся молодець!Наступна нейтралка,треба налаштовуватися,зниматися не бажано...
Ответить
+1
Ivan Dimov
Завтра снимается с матча 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 7
Футбол
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57 1
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 54
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем