Зверев выиграл пятый титул серии Мастерс

22 серпня состоялся финал Мастерса в Цинциннати.
В матче за титул Александр Зверев из Германии разобрался с Андреем Рублевым из России.
Цинциннати. Финал
Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия) – 6:2, 6:3
Для Александра это был девятый финал Мастерсов, он выиграл пятый титул этой категории. Рублев сыграл второй финал и оба проиграл.
Отметим, что Зверев стал первым немецким теннисистом с 1985 года, кто смог стать чемпионом в Цинциннати. Тогда это удалось Борису Беккеру, у которого на счету тоже пять побед на турнирах этой категории.
Только восемь теннисистов сумели выиграть больше пяти Мастерсов в карьере.
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Источник — Sport.ua
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