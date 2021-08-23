Зверев выиграл пятый титул серии Мастерс

22 серпня состоялся финал Мастерса в Цинциннати.



В матче за титул Александр Зверев из Германии разобрался с Андреем Рублевым из России.



Цинциннати. Финал

Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия) – 6:2, 6:3



Для Александра это был девятый финал Мастерсов, он выиграл пятый титул этой категории. Рублев сыграл второй финал и оба проиграл.

Отметим, что Зверев стал первым немецким теннисистом с 1985 года, кто смог стать чемпионом в Цинциннати. Тогда это удалось Борису Беккеру, у которого на счету тоже пять побед на турнирах этой категории.

Только восемь теннисистов сумели выиграть больше пяти Мастерсов в карьере.

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