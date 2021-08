Барселона без Месси обыграла Ювентус с Роналду и завоевала Кубок Гампера

Испанская «Барселона», которую недавно покинул капитан Лионель Месси, обыграла «Ювентус» (3:0) и завоевала Кубок Жоана Гампера.

За итальянский клуб первые 45 минут матча провел лидер атак Криштиану Роналду, но результативными действиями не отличился.

Голы у хозяев поля забили Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт и Рики Пуч.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский матч, ежегодно организуемый клубом «Барселона». Он считается одним из самых старых товарищеских турниров. Впервые был разыгран в 1966 году.

Кубок Жоана Гампера

Барселона, 8 августа

«Барселона» – «Ювентус» – 3:0

Голы: Депай, 3, Брейтуэйт, 57, Рики Пуч, 90+2.

💥 BOOM! 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93