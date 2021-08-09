Каталонская «Барселона» разгромила туринский «Ювентус» со счетом 3:0 и завоевала Кубок Жоана Гампера.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рики Пуч (Барселона).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Барселона).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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