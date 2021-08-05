Безус попал в заявку Гента на матч Лиги конференций

Украинский хавбек готов к дебюту в новом сезоне

  • 05.08.2021 08:28
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Безус попал в заявку Гента на матч Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Полузащитник «Гента» Роман Безус может сыграть в матче квалификации Лиги конференций, в котором бельгийский клуб сыграет с латвийским РФШ. 30-летний футболист попал в заявку бельгийцев.

Отметим, что до этого Безус не выходил на поле в этом сезоне, и даже не ездил на матчи команды. Игрок пропустил матчи против «Волеренги» в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена».

Матч «Гента» и латвийского РФШ состоится 5 августа в 21:30 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

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