Безус попал в заявку Гента на матч Лиги конференций

Полузащитник «Гента» Роман Безус может сыграть в матче квалификации Лиги конференций, в котором бельгийский клуб сыграет с латвийским РФШ. 30-летний футболист попал в заявку бельгийцев.

Отметим, что до этого Безус не выходил на поле в этом сезоне, и даже не ездил на матчи команды. Игрок пропустил матчи против «Волеренги» в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена».

Матч «Гента» и латвийского РФШ состоится 5 августа в 21:30 по киевскому времени.

