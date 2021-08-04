В четверг, 5 августа, в Генте на стадионе «Геламко Арена» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют бельгийский «Гент» и латвийский РФШ. Стартовый свисток шведского рефери Мохаммед аль-Хакима прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

«Гент»

Уже бывший клуб украинского форварда Романа Яремчука обошелся без его участия на прошлом этапе квалификации, когда за счет домашнего разгрома норвежской «Волеренги» (4:0) смог позволить себе слишком многое в ответной игре на поле соперников, и подпортил статистику, уступив (0:2). На факт выхода «Гента» в следующий раунд это совершенно никак не повлияло, однако факт продажи лидера атак сборной Украины в португальскую «Бенфику» точно скажется на атакующем потенциале команды в ближайшем будущем.

Собственно, уже сказался – коллектив Хейна Ванхазебрука не лучшим образом стартовал в новом сезоне на внутренней арене, за два тура так и не познав успеха в матчах против далеко не самых сильных соперников: «Сент-Трюйдена» (1:2) и «Беерсхота» (2:2). Как видим, «буйволы» все еще способны показывать результативный футбол, однако с достижением результатов это им не сильно помогает. К тому же, между матчами очередного раунда квалификации «Генту» предстоит сыграть против достаточно крепкого соперника в лице «Остенде», поэтому баланс сил бельгийскому клубу придется искусственно распределять по всем поединкам.

«Волеренга»

Экспериментальный статус дебютного сезона новосозданного европейского турнира уже на стадии квалификации позволяет нам познать всю географию Европы. Сказать, что «Гент» выделяется на фоне латвийского клуба, чье название незамысловато расшифровывается как «Рижская футбольная школа» – ничего не сказать. Превосходство в классе бельгийской стороны будет очевидным и в предстоящей дуэли, так как даже сама организация соперников была основана уже в XXI веке – в 2005 году. Примечательно, что за этот период клуб из Латвии успел даже сменить название с «Даугава 90» на актуальное.

Немаловажным фактором, которым точно стоит воспользоваться бельгийской команде, станет фактическое отсутствие серьезной поддержки у соперников в домашней игре, так как на их столичной арене «Аркадия», рассчитанной на 432 человека, особо не проведешь еврокубковые матчи, поэтому приходится ездить в Юрмалу. А это, на секундочку, смешные для Украины 40 км лишнего пути. Впрочем, даже в таких условиях две победы над венгерской «Академией Пушка» на прошлом этапе состязаний таки были добыты, что уже можно было считать сенсацией.

Ориентировочные составы

«Гент»: Руф – Годо, Ольсен, Фортуна, Кастро-Монтес – Оджиджа-Офое, Окуму – Кумс, Самуаз – Тиссудали, Депуатр.

РФШ: Черняускас – Сорокинс, Липушчек, Ягодинскис, Савальниекс – Шимкович, Струмия, Шарич – Сантана, Лемаич, Фрайсенбихлер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Гент» на своем поле должен добиться очередного внушительного стратегического успеха. Нашей ставкой будет позиция – Фора «Гент» (-2) с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

5 августа, четверг