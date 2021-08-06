Лига конференций Q3. Гент отыграл два мяча с РФШ, Безус вышел на замену

В Европе прошли первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.
«Колос» из Ковалевки на своем поле разошелся миром с «Шахтером» из Караганды (0:0). Победитель этой пары выйдет на лучшего в противостоянии «Спартака» из Трнавы и «Маккаби» Тель-Авив, где тоже была зафиксирована ничья (0:0).
Бельгийский «Гент» по ходу матча отыграл два пропущенных мяча в домашнем матче с клубом РФШ из Латвии (2:2). Украинский хавбек Роман Безус вышел на замену у хозяев поля на 83-й минуте.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ответные матчи пройдут 12 августа.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q3. Первые матчи, 5 августа
Квалификация Q4 Лиги конференций
Источник — Sport.ua
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