Лига конференций Q3. Гент отыграл два мяча с РФШ, Безус вышел на замену

В Европе прошли первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Колос» из Ковалевки на своем поле разошелся миром с «Шахтером» из Караганды (0:0). Победитель этой пары выйдет на лучшего в противостоянии «Спартака» из Трнавы и «Маккаби» Тель-Авив, где тоже была зафиксирована ничья (0:0).

Бельгийский «Гент» по ходу матча отыграл два пропущенных мяча в домашнем матче с клубом РФШ из Латвии (2:2). Украинский хавбек Роман Безус вышел на замену у хозяев поля на 83-й минуте.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 12 августа.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q3. Первые матчи, 5 августа

Квалификация Q4 Лиги конференций