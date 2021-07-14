ВИДЕО. Грубая ошибка вратаря Арсенала привела к курьезному голу

19-летний английский вратарь лондонского «Арсенала» Артур Оконкво отметился грубой ошибкой в товарищеском поединке с шотландским «Хибернианом», которая привела к курьезному голу.
Оконкво махнул ногой мимо мяча, позволил игроку «Хиберниана» расстрелять пустые ворота. Поединок завершился победой шотландской команды со счетом 2:1.
Arsenal’s first summer friendly is not going to plan 😅 pic.twitter.com/lOrKEqlzyw— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2021
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.