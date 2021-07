Трое украинцев вошли в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную самых худших игроков Евро-2020. Список сформирован исходя из средних оценок игроков за матчи турнира.

В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.

В этот список попали сразу трое игроков сборной Украины - Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26) и Роман Яремчук (6.56).

Голкипер: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).

Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

Ранее сообщалось, что четверо украинских сборников попали в символическую сборную открытий Евро.

🤯 Some 𝗕𝗜𝗚 names players make our worst rated XI of #EURO2020 so far:



🇩🇪 Manuel Neuer

🇩🇪 Antonio Rudiger

🇵🇹 Diogo Jota

🇵🇹 Bernardo Silva

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Aaron Ramsey



👀 You've seen the worst rated, but what about the team of the tournament so far? Click the image below for the reveal 👇