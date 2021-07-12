Трое украинцев вошли в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored

Караваев, Сидорчук и Яремчук получили самые низкие средние оценки

  • 12.07.2021 08:37
  • 8391 просмотр
  • 25 комментариев
Трое украинцев вошли в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Портал WhoScored представил символическую сборную самых худших игроков Евро-2020. Список сформирован исходя из средних оценок игроков за матчи турнира.

В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей. 

В этот список попали сразу трое игроков сборной Украины - Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26)  и Роман Яремчук (6.56).

Голкипер: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс). 
Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

Ранее сообщалось, что четверо украинских сборников попали в символическую сборную открытий Евро.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 12.07.2021 09:33
    0
    Крута компанія зібралась.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 09:26
    0
    не прочитав, що ввійшли гравці, які провели не менше 4-х матчів. ну тоді більш менш зрозуміло, але питання всеодно залишились
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 09:25
    +2
    дивний трохи рейтинг. Більшість гравців з нього якраз були одними з найкращих у своїх командах. Дивує відсутність там гравців відверто слабких збірних росіїї, македонії, фінляндії та туреччини
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 12.07.2021 09:22
    0
    Хорваты, португальцы, уэльс, немцы и мы - хорошая компания.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.07.2021 09:21
    0
    suforza1921, 12.07.2021 09:11
    В такій компанії опинитися це визнання))). А взагалі, не розумію, як там могли опинитися Гвардіол (була одна результативна помилка, але був одним з найкращих у Хорватів), Жота, той же Яремчук. Караваєв гірше ніж Миколенко, ви серйозно? Тому ще раз переконуєшся в тому, як цифри сухої статистики можуть бути далекими від об'єктивної реальності.
    статистика - це усереднені дані. Можна мати 3 xG і не забити жодного гола, а можна мати 0,1 і забити двічі.
    Тобто якби гравців грали по 100 матчів в сезоні, то на ці цифри можна було б орієнтуватись, в іншому випадку - це просто цифри. Особливо стосується форвардів. Він може пішки проходити 2 тайми і забити 2 голи. Все, свою задачу він виконав. А хускорд поставить йому 5.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 12.07.2021 09:21
    -1
    Хотя бы с конца мы первые.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 09:18
    0
    ENJOY--, 12.07.2021 09:15
    да конечно бредятина лишь в том, что здесь не оказалось сруских футболистов
    Так я о чем
    Ссылка
    panovkirik3315
    online
      panovkirik3315, 12.07.2021 09:17
    -1
    Комментарий свернут. Показать
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    nivava
    online
      nivava, 12.07.2021 09:16
    0
    suforza1921, 12.07.2021 09:11
    В такій компанії опинитися це визнання))). А взагалі, не розумію, як там могли опинитися Гвардіол (була одна результативна помилка, але був одним з найкращих у Хорватів), Жота, той же Яремчук. Караваєв гірше ніж Миколенко, ви серйозно? Тому ще раз переконуєшся в тому, як цифри сухої статистики можуть бути далекими від об'єктивної реальності.
    Миколенка навіть у ТАКУ збірну не взяли... ДНО
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 12.07.2021 09:15
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 12.07.2021 09:12
    Бредятина
    да конечно бредятина лишь в том, что здесь не оказалось сруских футболистов
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 12.07.2021 09:14
    0
    --smart-Forever, 12.07.2021 09:06
    Дичь какая-то
    Твоїй мамані в роддомі так сказали
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 09:12
    +3
    Бредятина
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 12.07.2021 09:11
    +3
    В такій компанії опинитися це визнання))). А взагалі, не розумію, як там могли опинитися Гвардіол (була одна результативна помилка, але був одним з найкращих у Хорватів), Жота, той же Яремчук. Караваєв гірше ніж Миколенко, ви серйозно? Тому ще раз переконуєшся в тому, як цифри сухої статистики можуть бути далекими від об'єктивної реальності.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 09:06
    +1
    Дичь какая-то
    Ссылка
    KutenneSegaem
    online
      KutenneSegaem, 12.07.2021 09:04
    -1
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 09:01
    0
    Piranio4000, 12.07.2021 08:54
    а где кацапедики? вот там прям все поездатые футболёры, даже некого включить в сборную лохов.
    Там всего 5 стран. Как и пальцев на руке. Больше некуда было)))
    Зато наших аж 3!!! Когда остальных по 2.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 08:58
    0
    Piranio4000, 12.07.2021 08:54
    а где кацапедики? вот там прям все поездатые футболёры, даже некого включить в сборную лохов.
    Они не сыграли четыре игры
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 12.07.2021 08:57
    0
    а новость прочитать никак ???? "В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.!" Кацапеги не наиграли
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 12.07.2021 08:57
    +7
    Просто критерий в 4 матча означает что это худшие из лучших. И сборная собралась такая что обыграла бы половину команд на ЕВРО.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 12.07.2021 08:57
    +3
    Piranio4000, 12.07.2021 08:54
    а где кацапедики? вот там прям все поездатые футболёры, даже некого включить в сборную лохов.
    До збірної увійшли гравці, які провели на турнірі не менше чотирьох матчів.
    4.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 12.07.2021 08:57
    +7
    Просто критерий в 4 матча означает что это худшие из лучших. И сборная собралась такая что обыграла бы половину команд на ЕВРО.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 09:12
    +3
    Бредятина
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 12.07.2021 09:11
    +3
    В такій компанії опинитися це визнання))). А взагалі, не розумію, як там могли опинитися Гвардіол (була одна результативна помилка, але був одним з найкращих у Хорватів), Жота, той же Яремчук. Караваєв гірше ніж Миколенко, ви серйозно? Тому ще раз переконуєшся в тому, як цифри сухої статистики можуть бути далекими від об'єктивної реальності.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 12.07.2021 08:57
    +3
    Piranio4000, 12.07.2021 08:54
    а где кацапедики? вот там прям все поездатые футболёры, даже некого включить в сборную лохов.
    До збірної увійшли гравці, які провели на турнірі не менше чотирьох матчів.
    4.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 09:25
    +2
    дивний трохи рейтинг. Більшість гравців з нього якраз були одними з найкращих у своїх командах. Дивує відсутність там гравців відверто слабких збірних росіїї, македонії, фінляндії та туреччини
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 12.07.2021 09:15
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 12.07.2021 09:12
    Бредятина
    да конечно бредятина лишь в том, что здесь не оказалось сруских футболистов
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 09:06
    +1
    Дичь какая-то
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 12.07.2021 08:53
    +1
    неожиданно, как там Яремчук оказался, хотя это подтверждает факт, что сборная кроме одного тайма с Македонией и четвертьфинала - сыграла отвратительно..
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 12.07.2021 08:51
    +1
    Тю.. а Яремчук каким образом? Уважал их портал, но это уже бред. Чел забил такие нужные голы в такой нужный момент.. То-то англичане на такой хрене помешанны и ничего не выигрывают..
    В топку
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 08:40
    +1
    Это по нашему. Ещё и Вида туда приклеился.))
    Караваев неузнаваем, а Яремчук туда попал из-за низкой скорости...
    Может им вместе с хорватом поднимать Карпаты?
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 12.07.2021 09:33
    0
    Крута компанія зібралась.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 09:26
    0
    не прочитав, що ввійшли гравці, які провели не менше 4-х матчів. ну тоді більш менш зрозуміло, але питання всеодно залишились
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 12.07.2021 09:22
    0
    Хорваты, португальцы, уэльс, немцы и мы - хорошая компания.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.07.2021 09:21
    0
    suforza1921, 12.07.2021 09:11
    В такій компанії опинитися це визнання))). А взагалі, не розумію, як там могли опинитися Гвардіол (була одна результативна помилка, але був одним з найкращих у Хорватів), Жота, той же Яремчук. Караваєв гірше ніж Миколенко, ви серйозно? Тому ще раз переконуєшся в тому, як цифри сухої статистики можуть бути далекими від об'єктивної реальності.
    статистика - це усереднені дані. Можна мати 3 xG і не забити жодного гола, а можна мати 0,1 і забити двічі.
    Тобто якби гравців грали по 100 матчів в сезоні, то на ці цифри можна було б орієнтуватись, в іншому випадку - це просто цифри. Особливо стосується форвардів. Він може пішки проходити 2 тайми і забити 2 голи. Все, свою задачу він виконав. А хускорд поставить йому 5.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 09:18
    0
    ENJOY--, 12.07.2021 09:15
    да конечно бредятина лишь в том, что здесь не оказалось сруских футболистов
    Так я о чем
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 12.07.2021 09:16
    0
    suforza1921, 12.07.2021 09:11
    В такій компанії опинитися це визнання))). А взагалі, не розумію, як там могли опинитися Гвардіол (була одна результативна помилка, але був одним з найкращих у Хорватів), Жота, той же Яремчук. Караваєв гірше ніж Миколенко, ви серйозно? Тому ще раз переконуєшся в тому, як цифри сухої статистики можуть бути далекими від об'єктивної реальності.
    Миколенка навіть у ТАКУ збірну не взяли... ДНО
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 12.07.2021 09:14
    0
    --smart-Forever, 12.07.2021 09:06
    Дичь какая-то
    Твоїй мамані в роддомі так сказали
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 09:01
    0
    Piranio4000, 12.07.2021 08:54
    а где кацапедики? вот там прям все поездатые футболёры, даже некого включить в сборную лохов.
    Там всего 5 стран. Как и пальцев на руке. Больше некуда было)))
    Зато наших аж 3!!! Когда остальных по 2.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 08:58
    0
    Piranio4000, 12.07.2021 08:54
    а где кацапедики? вот там прям все поездатые футболёры, даже некого включить в сборную лохов.
    Они не сыграли четыре игры
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 12.07.2021 08:57
    0
    а новость прочитать никак ???? "В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.!" Кацапеги не наиграли
    Ссылка
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