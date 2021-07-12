Трое украинцев вошли в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную самых худших игроков Евро-2020. Список сформирован исходя из средних оценок игроков за матчи турнира.
В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.
В этот список попали сразу трое игроков сборной Украины - Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26) и Роман Яремчук (6.56).
Голкипер: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).
Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).
Ранее сообщалось, что четверо украинских сборников попали в символическую сборную открытий Евро.
🤯 Some 𝗕𝗜𝗚 names players make our worst rated XI of #EURO2020 so far:— WhoScored.com (@WhoScored) July 10, 2021
🇩🇪 Manuel Neuer
🇩🇪 Antonio Rudiger
🇵🇹 Diogo Jota
🇵🇹 Bernardo Silva
🏴 Aaron Ramsey
👀 You've seen the worst rated, but what about the team of the tournament so far? Click the image below for the reveal 👇
Источник — Sport.ua
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Тобто якби гравців грали по 100 матчів в сезоні, то на ці цифри можна було б орієнтуватись, в іншому випадку - це просто цифри. Особливо стосується форвардів. Він може пішки проходити 2 тайми і забити 2 голи. Все, свою задачу він виконав. А хускорд поставить йому 5.
Зато наших аж 3!!! Когда остальных по 2.
4.
4.
В топку
Караваев неузнаваем, а Яремчук туда попал из-за низкой скорости...
Может им вместе с хорватом поднимать Карпаты?
Тобто якби гравців грали по 100 матчів в сезоні, то на ці цифри можна було б орієнтуватись, в іншому випадку - це просто цифри. Особливо стосується форвардів. Він може пішки проходити 2 тайми і забити 2 голи. Все, свою задачу він виконав. А хускорд поставить йому 5.
Зато наших аж 3!!! Когда остальных по 2.
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