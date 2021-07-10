Динамо подписало Антюха, Шкурина, Вест Хэм хочет Яремчука, Супряга в Дженоа

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо взяло в аренду форварда московского ЦСКА

Белорус Илья Шкурин будет играть в киевской команде до конца сезона 2021/22

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Антюх – игрок Динамо

Вингер оформил контракт с киевским клубом

2A. Вест Хэм хочет подписать Яремчука. Получится атакующий дуэт с Ярмоленко

«Гент» хочет получить за трансфер форварда сборной Украины 25 млн евро

2B. Источник: Динамо и Дженоа согласовали трансфер Супряги

Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Серии А

3. «Сухое» завершение сбора. Шахтер в Австрии сыграл вничью с Шальке

Команда Роберто Де Дзерби завершила учебно-тренировочный сбор в Австрии

4. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Первое место в УПЛ – это мечта, а второе и третье – задача»

Владелец «Металлиста» рассказал об реконструкции инфраструктуры клуба

5A. Рух готов прекратить существование. Официальное заявление клуба

Во Львове сложилась запутанная ситуация со стадионами

5B. Стадион Украина лишили права принимать матчи УПЛ. Где играть Руху и Львову?

Неожиданная проблема для двух клубов УПЛ

6A. Что решил Луческу? Стало известно, поедет ли Кулач на вторые сборы с Динамо

Киевляне 10 июля начнут вторые учебно-тренировочные сборы в Швейцарии

6B. Динамо может обменять ряд своих футболистов на Довбика

Киевский клуб заинтересован в подписании форварда Днепра-1

6С. ОФИЦИАЛЬНО. Гречишкин перешел в турецкий клуб

Хавбек подписал контракт с «Генчлербирлиги»

7A. УПЛ предлагает вернуть Минай. Но есть и другие варианты

Евгений Дикий рассказал о замене участника УПЛ

7B. Динамо пропустит первый тур УПЛ

Киевская команда начнет сезон позже запланированного

8A. «Тяжело для сборных и фанов». УЕФА больше не поддержит формат Евро-2020

Александер Чеферин считает, что текущий формат повторять не стоит

8B. Агент: «Милевский на два года «мазаный». Это все знают»

Украинский футболист на два года старше своего официального возраста, утверждает Деннис Лахтер

9A. Ястремская пробилась в полуфинал первого турнира после возвращения

Даяна в двух непростых сетах обыграла экс-пятую ракетку мира

9B. Уимблдон. Джокович стал вторым финалистом

Серб в трех сетах обыграл Дениса Шаповалова

9C. Определен первый финалист Уимблдона у мужчин

Итальянец Маттео Берреттини впервые сразится за титул на кортах Лондона

10A. 14 центурионов Евро: все капитаны сборных, которые выигрывали чемпионат

Sport.ua – о героях дней давно минувших, и тех, кто поднимал заветный кубок совсем недавно

10B. Исторический рубеж на фоне странных провалов: итоги Евро-2020 для Украины

Алексей Сливченко – о неоднозначном выступлении «сине-желтых» на чемпионате Европы