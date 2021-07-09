Владелец «Металлиста» Александр Ярославский в интервью Игорю Цыганыку рассказал об реконструкции клубной базы, об аренде стадиона в Харькове, о задачах команды и долгах клуба.

Кому принадлежит инфраструктура

«На сегодня ситуация следующая. Часть стадиона – это игровое поле и трибуны (без подтрибунных помещений) – решением сессии облсовета были переданы в город. Теперь город должен решением сессии эту собственность принять на баланс и приводить в порядок.

Вторая часть, которая прошла процедуру спецконфискации у Курченко – это три подтрибунных помещения с VIP, клубная база и здание академии (без полей) – сегодня находится на согласовании в Кабмине, и как только будет согласовано во всех министерствах, Кабмин должен будет принять распоряжение и передавать эту часть городу, а тот решением сессии брать на баланс.

Восстановление инфраструктуры

Ничего не делалось в течение 9 лет, и инфраструктура за эти годы пришла практически в негодность. Стадион, база и академия – их надо восстанавливать, что сегодня и делается. С городской властью мы договорились, что мы по возможности вкладываемся в эти объекты. Эта инфраструктура мне не принадлежит, и я взял на себя такое обязательство как меценат – вкладывать деньги не в свою собственность.

С полями академии другая ситуация – там у меня инвест-договор на 20 лет, и фактически они мне принадлежат, и я вкладываю в свою собственность, там все понятно. Как только город возьмет на баланс, он должен будет эту инфраструктуру приводить в порядок, об этом мы договорились. Это порядка 200 млн грн (стадион – 100, база – 70, здание академии – 30). Пока что город не взял на баланс и не может выделять официально деньги, на все выделяю я.

Сегодня полностью реконструируется западная трибуна, VIP-зона. Полностью занимаемся крышей на западной трибуне, кондиционированием, потому что все пришло в негодность. Все это будет проведено в идеальное состояние. Плюс академия. Я реконструирую свое за свое деньги. Из бюджета не выделено пока ни копейки. Я говорил, что выделил 163 млн грн. Наверно, 60 млн грн я уже потратил».

О реконструкции клубной базы

«Сегодня на базе находятся команды «Металлист 1925» и «Жилстрой-1», поэтому пока мы даже не можем приступить к реконструкции объекта, даже за собственные деньги. Есть устная договоренность, что с 25 июля они с базы уходят, и мы полностью закрываем ее на реконструкцию. Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.

Я два раза предлагал одному из собственников «Металлиста 1925» Александру Скакуну поучаствовать в реконструкции, но он отказался. Единственный, кто откликнулся на мое предложение – Владимир Мисик, владелец «Кулиничей». Он выделил безвозвратно 4 млн гривен (порядка 200 тысяч долларов) на реконструкцию отливов (мы видели, что пошел дождь, и все лилось на головы болельщиков)».

Об аренде стадиона

«Руководство стадиона «Металлист» выставило клубу счета – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.

Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать «Металлист». Я считаю, что это даже маленькая сумма. «Шахтер» за матч на НСК «Олимпийский» платит 540 тысяч гривен. «Динамо» примерно такую же сумму платит. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена.

Я думаю, с учетом того, что инфраструктура «Металлиста» дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона назначал 400 тысяч гривен за матч. Инфраструктура требует ухода. Такие же условия будут и для «Металлиста 1925». Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше».

О построении команды и задачах

«Занять сразу чье-то место в УПЛ? Мы не будем нарушать законы. Никаких преференций и особого отношения нам не надо. Мы отыграем и пройдем Первую лигу, надеюсь, мы пройдем ее как Вторую и займем свое достойное место в Премьер-лиге.

Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскос, Балули, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Вы видели команду в Первой лиге, чтобы у нее было столько легионеров? Мы команду готовим на на Первую лигу, а готовим на УПЛ и еврокубки.

Для меня существуют только 1-е, 2-е и 3-е места в Премьер-лиге. О других местах я даже думать не хочу. Первое место – это мечта, а второе и третье – это задача. Если надо будет увеличивать бюджет, мы его увеличим. Невозможное возможно. Говоря о втором и третьем месте, мы думаем о первом».

О долгах клуба

«Этим вопросом долгов занимались и занимаются юристы. Я эти долги не делал. Там определенные особенности, но я не буду сейчас формулировать эти юридические тонкости, чтобы не ошибиться. Это вопрос к юристам, а не ко мне. Прежде чем в зайти в этот проект, я поручил юридической компании досконально изучить, что меня ожидает. И точно меня не ожидает уплата чужих долгов».