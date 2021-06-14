Ярославский выделил 163 млн грн на восстановление инфраструктуры Металлиста

10 июня инфраструктура «Металлиста» была передана в собственность города

  • 14.06.2021 21:35
  • 1435 просмотров
  • 5 комментариев
Ярославский выделил 163 млн грн на восстановление инфраструктуры Металлиста
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский продолжает возрождение клуба «Металлист». На прошлой неделе началась реконструкция 14 полей детско-юношеской академии, на которую харьковский бизнесмен выделил 53 млн гривен.

Сегодня, 14 июня, стартовали работы по восстановлению стадиона – VIP-секторов на Западной трибуне и офисных помещений на Северной. Реконструкция обойдется еще в 70 млн гривен, которые также выделил Александр Ярославский.

1 июля начнет работу магазин Metallist Fanstore на Южной трибуне, первый в сети из шести подобных маркетов для болельщиков. Их строительство, стоимостью 40 млн гривен, тоже взял на себя Александр Ярославский.

В итоге общая сумма средств, которую известный бизнесмен и меценат вложит в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры в рамках частно-городского партнерства, составляет 163 млн гривен.

Теперь слово за властями Харькова, в собственность которых областной совет передал спортивную инфраструктуру «Металлиста». Городские власти обещали вложить свою лепту в реконструкцию спортивных объектов, которые теперь принадлежат городу. Решение о передаче инфраструктуры «Металлиста» в собственность города было принято депутатами Харьковского областного совета 10 июня.

Давайте вкладываться! Заявление Ярославского по поводу базы Металлиста

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Источник — Телеграф

(3 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.06.2021 21:55
    0
    Олег Мандрівник, 14.06.2021 21:42
    Шо тут ща будет в комментах
    Да ничего не начнется,критики засунули язык в одно место. и ждут очередного подходящего момента.типа караул грабят.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 14.06.2021 21:54
    0
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.06.2021 21:42
    -1
    Шо тут ща будет в комментах
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 21:41
    +1
    Щось мені це нагадує ще радянський мультфільм:" Ограбление по...", а саме його третю,італійську, частину
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.06.2021 21:37
    0
    Дайте мне квартирку бесплатно, а я вложусь в ремонт уже
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 21:41
    +1
    Щось мені це нагадує ще радянський мультфільм:" Ограбление по...", а саме його третю,італійську, частину
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.06.2021 21:55
    0
    Олег Мандрівник, 14.06.2021 21:42
    Шо тут ща будет в комментах
    Да ничего не начнется,критики засунули язык в одно место. и ждут очередного подходящего момента.типа караул грабят.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 14.06.2021 21:54
    0
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.06.2021 21:37
    0
    Дайте мне квартирку бесплатно, а я вложусь в ремонт уже
    Ссылка
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