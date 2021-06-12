Давайте вкладываться! Заявление Ярославского по поводу базы Металлиста

Харьковский бизнесмен рассказал о восстановлении инфраструктуры клуба

  • 12.06.2021 05:20
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Давайте вкладываться! Заявление Ярославского по поводу базы Металлиста
© DCH. Александр Ярославский

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский рассказал, что в ближайшем будущем ждет харьковский «Металлист», который возрождается на базе клуба «Металл» и будет играть в Первой лиге:

«Дорогие друзья! Уверен, все вы уже знаете, что мы начали восстановление футбольной инфраструктуры «Металлиста». Это частно-городской проект, благодаря которому мы приведем в порядок и обновим все, что было построено к Евро-2012.

Стадион, детская академия, тренировочный лагерь – все вернется. И не просто в том же виде, как тогда, а в улучшенном, потому что технический прогресс не стоял на месте.

Сейчас уже идут восстановительные работы на 14 игровых полях академии, дальше шаг за шагом и этап за этапом будет реконструировано все остальное.

Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Давайте вкладываться, делать и потом использовать вместе на взаимовыгодных условиях. Только Харьков, только победа!»

ЯРОСЛАВСКИЙ: «Мы по ночам обсуждаем! В Первой лиге Металлист будет другим»

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