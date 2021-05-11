ЯРОСЛАВСКИЙ: «Мы по ночам обсуждаем! В Первой лиге Металлист будет другим»

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в интервью Игорю Цыганыку рассказал, каким будет будущее харьковского «Металлиста», который возрождается на базе клуба Второй лиги «Металл»:

«Президенты больших клубов [Суркисы, Ахметов]? Я хочу их поблагодарить за поддержку. Все они футбольные люди, которым футбол нужен. Их переживания про качество и уровень футбола превышают любовь к материальным благам от УЕФА.

Когда вернемся в УПЛ, дело пойдет веселее. А когда попадем в еврокубки (а я обещаю, что мы, по крайней мере, в Лиге Европы будем играть), тогда дела будут еще веселее!

В Первой лиге будет играть «Металлист», и это будет не тот «Металл», который есть сейчас. Я имею в виду игроков. Это тайна, но «Металлист» будет другим. Мы с Красниковым по ночам обсуждаем, каким должен быть «Металлист» в еврокубках!»

ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»