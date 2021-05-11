ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский рассказал новые детали

  • 11.05.2021 01:47
  • 222 просмотра
  • 3 комментария
ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»
© Faсebook. Александр Ярославский

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в интервью Игорь Цыганыку рассказал новые детали возрождения «Металлиста» и его инфраструктуры:

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Игорю Терехову, Айне Тимчук и Артуру Товмасяну, чтобы как можно быстрее рассматривался вопрос восстановления инфраструктуры. Людей не интересуют обещания или обращения, их интересует, чтобы «Металлист», когда выйдет в еврокубки, играл на своем стадионе.

Сейчас я слабо верю, что УЕФА допустит харьковскую команду в еврокубки со стадионом в таком состоянии, в котором он находится сейчас. Приедет комиссия и забракует стадион. Не думаю, что харьковские фанаты будут этому рады.

Обращаюсь к власти. Мне все равно, кому оно принадлежит, но мне не все равно, что сейчас все запущено. Верните инфраструктуру в то состояние, в котором я оставил ее в 2012–13 годах!

Сегодня на восстановление стадиона нужно 7 млн долларов, 2 млн на базу и 2 млн на академию. Это 10–11 млн долларов. Как так получилось, что с 2014–15 годов (когда Курченко испарился, инфраструктура принадлежит государству), почему все оказалось в таком состоянии?

Я не знаю точную цифру, но говорят, что примерно 1 млн долларов ежегодно выделяют на содержание инфраструктуры. В свое время я тратил примерно 2–2,5 млн долларов в год на содержание базы, стадиона и академии. Сейчас выделяют 1 млн на стадион. Это вопрос к власти».

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Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.05.2021 02:31
    0
    Эпоха Великого Металлиста уже стучится в дверь
    Изредко я вижу ее большую тень...
    Слепому не дано увидеть Металла Портрет,
    Глухому не суждено услышать стучащий силует.
    Вы лишь можете принять пока на веру,
    Но это все таки невозможное для вас
    Не беспокойтесь - настанет Металлиста Эра
    И вы увидете - футбольная звезда зажглась!
    vitalikss86 11.05.2021 Запишите неверующие!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.05.2021 02:31
    0
    А я говорил в Харьковских группах в 19 году-что ШД наоборот помогает нам, а не мешает выйти в элиту. Следит по крайней мере за требованиями УЕФА - чтоб стадион был в норме к турнирам УЕФА-и пока ШД в ЛЧ у нас играет - то наш стадион готов и к сборной и к УЕФА понятное дело.
    А как уйдет ШД - я пророчил могут быть проблемы. Конечно тут скажут опять что я скрытно за ШД. Хотя я всегда логически рассуждаю-то что выгодно Украине, что выгодно Харькову-то не будет не выгодно мне (если ШД поддерживал стадион и поле в надлежащем состоянии-почему бы и нет)
    Теперь неужели не готов стадион Металлист к турнирам УЕФА - что случилось?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.05.2021 02:27
    0
    Странно стадион же вроде норм-ШД играл даже ЛЧ в 2019 году...и все норм было
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.05.2021 02:31
    0
    Эпоха Великого Металлиста уже стучится в дверь
    Изредко я вижу ее большую тень...
    Слепому не дано увидеть Металла Портрет,
    Глухому не суждено услышать стучащий силует.
    Вы лишь можете принять пока на веру,
    Но это все таки невозможное для вас
    Не беспокойтесь - настанет Металлиста Эра
    И вы увидете - футбольная звезда зажглась!
    vitalikss86 11.05.2021 Запишите неверующие!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.05.2021 02:31
    0
    А я говорил в Харьковских группах в 19 году-что ШД наоборот помогает нам, а не мешает выйти в элиту. Следит по крайней мере за требованиями УЕФА - чтоб стадион был в норме к турнирам УЕФА-и пока ШД в ЛЧ у нас играет - то наш стадион готов и к сборной и к УЕФА понятное дело.
    А как уйдет ШД - я пророчил могут быть проблемы. Конечно тут скажут опять что я скрытно за ШД. Хотя я всегда логически рассуждаю-то что выгодно Украине, что выгодно Харькову-то не будет не выгодно мне (если ШД поддерживал стадион и поле в надлежащем состоянии-почему бы и нет)
    Теперь неужели не готов стадион Металлист к турнирам УЕФА - что случилось?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.05.2021 02:27
    0
    Странно стадион же вроде норм-ШД играл даже ЛЧ в 2019 году...и все норм было
    Ссылка
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