ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в интервью Игорь Цыганыку рассказал новые детали возрождения «Металлиста» и его инфраструктуры:

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Игорю Терехову, Айне Тимчук и Артуру Товмасяну, чтобы как можно быстрее рассматривался вопрос восстановления инфраструктуры. Людей не интересуют обещания или обращения, их интересует, чтобы «Металлист», когда выйдет в еврокубки, играл на своем стадионе.

Сейчас я слабо верю, что УЕФА допустит харьковскую команду в еврокубки со стадионом в таком состоянии, в котором он находится сейчас. Приедет комиссия и забракует стадион. Не думаю, что харьковские фанаты будут этому рады.

Обращаюсь к власти. Мне все равно, кому оно принадлежит, но мне не все равно, что сейчас все запущено. Верните инфраструктуру в то состояние, в котором я оставил ее в 2012–13 годах!

Сегодня на восстановление стадиона нужно 7 млн долларов, 2 млн на базу и 2 млн на академию. Это 10–11 млн долларов. Как так получилось, что с 2014–15 годов (когда Курченко испарился, инфраструктура принадлежит государству), почему все оказалось в таком состоянии?

Я не знаю точную цифру, но говорят, что примерно 1 млн долларов ежегодно выделяют на содержание инфраструктуры. В свое время я тратил примерно 2–2,5 млн долларов в год на содержание базы, стадиона и академии. Сейчас выделяют 1 млн на стадион. Это вопрос к власти».