ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в интервью Игорь Цыганыку рассказал новые детали возрождения «Металлиста» и его инфраструктуры:
«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Игорю Терехову, Айне Тимчук и Артуру Товмасяну, чтобы как можно быстрее рассматривался вопрос восстановления инфраструктуры. Людей не интересуют обещания или обращения, их интересует, чтобы «Металлист», когда выйдет в еврокубки, играл на своем стадионе.
Сейчас я слабо верю, что УЕФА допустит харьковскую команду в еврокубки со стадионом в таком состоянии, в котором он находится сейчас. Приедет комиссия и забракует стадион. Не думаю, что харьковские фанаты будут этому рады.
Обращаюсь к власти. Мне все равно, кому оно принадлежит, но мне не все равно, что сейчас все запущено. Верните инфраструктуру в то состояние, в котором я оставил ее в 2012–13 годах!
Сегодня на восстановление стадиона нужно 7 млн долларов, 2 млн на базу и 2 млн на академию. Это 10–11 млн долларов. Как так получилось, что с 2014–15 годов (когда Курченко испарился, инфраструктура принадлежит государству), почему все оказалось в таком состоянии?
Я не знаю точную цифру, но говорят, что примерно 1 млн долларов ежегодно выделяют на содержание инфраструктуры. В свое время я тратил примерно 2–2,5 млн долларов в год на содержание базы, стадиона и академии. Сейчас выделяют 1 млн на стадион. Это вопрос к власти».
Источник — Циганик LIVE
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Изредко я вижу ее большую тень...
Слепому не дано увидеть Металла Портрет,
Глухому не суждено услышать стучащий силует.
Вы лишь можете принять пока на веру,
Но это все таки невозможное для вас
Не беспокойтесь - настанет Металлиста Эра
И вы увидете - футбольная звезда зажглась!
vitalikss86 11.05.2021 Запишите неверующие!
А как уйдет ШД - я пророчил могут быть проблемы. Конечно тут скажут опять что я скрытно за ШД. Хотя я всегда логически рассуждаю-то что выгодно Украине, что выгодно Харькову-то не будет не выгодно мне (если ШД поддерживал стадион и поле в надлежащем состоянии-почему бы и нет)
Теперь неужели не готов стадион Металлист к турнирам УЕФА - что случилось?
Изредко я вижу ее большую тень...
Слепому не дано увидеть Металла Портрет,
Глухому не суждено услышать стучащий силует.
Вы лишь можете принять пока на веру,
Но это все таки невозможное для вас
Не беспокойтесь - настанет Металлиста Эра
И вы увидете - футбольная звезда зажглась!
vitalikss86 11.05.2021 Запишите неверующие!
А как уйдет ШД - я пророчил могут быть проблемы. Конечно тут скажут опять что я скрытно за ШД. Хотя я всегда логически рассуждаю-то что выгодно Украине, что выгодно Харькову-то не будет не выгодно мне (если ШД поддерживал стадион и поле в надлежащем состоянии-почему бы и нет)
Теперь неужели не готов стадион Металлист к турнирам УЕФА - что случилось?
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