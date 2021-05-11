Юристы занимаются. Ярославский поведал, кто будет отдавать долги Металлиста

Долги точно не повлияют на деятельность возрожденного «Металлиста»

  • 11.05.2021 04:30
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Юристы занимаются. Ярославский поведал, кто будет отдавать долги Металлиста
© FH. Александр Ярославский

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в интервью Игорь Цыганыку рассказал, кто будет отдавать долги «Металлиста»:

«В первую очередь, должны взять на себя ответственность те, кто эти долги наделал. Я их не делал. Я передал клуб без долгов. Когда я уходил, рассчитался со всеми. Последним был Папа Гуйе, которому я заплатил обещанный миллион. Я всем премии выдал, который даже не обещал выдавать.

Долги точно не повлияют на деятельность нашего «Металлиста». А юристы пусть занимаются тем, чтобы эти долги никакого влияния на нас не оказывали».

ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»

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Источник — Циганик LIVE

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