Юристы занимаются. Ярославский поведал, кто будет отдавать долги Металлиста

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в интервью Игорь Цыганыку рассказал, кто будет отдавать долги «Металлиста»:

«В первую очередь, должны взять на себя ответственность те, кто эти долги наделал. Я их не делал. Я передал клуб без долгов. Когда я уходил, рассчитался со всеми. Последним был Папа Гуйе, которому я заплатил обещанный миллион. Я всем премии выдал, который даже не обещал выдавать.

Долги точно не повлияют на деятельность нашего «Металлиста». А юристы пусть занимаются тем, чтобы эти долги никакого влияния на нас не оказывали».

ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»