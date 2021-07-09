14 центурионов Евро: все капитаны сборных, которые выигрывали чемпионат

Выигрыш чемпионата Европы – одно из величайших достижений в карьере любого футболиста. Ценность этого трофея возрастает в разы, если учесть, что разыгрывается он всего раз в четыре года, и с 1960-го, когда был проведен первый турнир, победу в нем праздновали только десять команд.

За все время главный континентальный футбольный трофей над головой поднимали 14 капитанов различных сборных. О том, кто, когда и при каких условиях праздновал завоевание престижного титула, мы и предлагаем вспомнить сегодня.

Игорь НЕТТО, капитан сборной СССР на Евро-1960



uefa.com

В премьерном розыгрыше чемпионата Европы по футболу в 1960 году, который состоялся на полях Франции, участие приняли четыре сборные – СССР, Чехословакии, Франции и Югославии. За «золото» в итоге в решающем матче сыграли советские и югославские футболисты, а победу отпраздновала команда СССР со счетом 2:1.

Полузащитник Игорь Нетто, всю свою карьеру на клубном уровне проведший в московском «Спартаке», был капитаном и одной из ключевых фигурой той советской команды. За четыре года до чемпионата Европы вместе с Нетто футбольная сборная СССР выиграла «золото» на Олимпиаде в Мельбурне, а всего на международном уровне Игорь продолжал выступать до 1965 года. Примечательно, что на ЧМ-1962 вокруг Нетто произошел случай, который, как принято считать, отлично характеризует характер и моральные качества этого футболиста. В матче против Уругвая советские футболисты послали мяч в ворота соперника, но сделали это через дырку в сетке с внешней ее стороны. Арбитры гол засчитали, однако Нетто объяснил им, что мяч был забит не по правилам, благодаря чему взятие ворот отменили, а игра все равно завершилась победой СССР со счетом 2:1, но к ее справедливости уже ни у кого не могло возникнуть претензий.

Ферран ОЛИВЕЛЬЯ, капитан сборной Испании на Евро-1964



uefa.com

Игравший на позиции защитника Оливелья, обладал огромным авторитетом в испанском футболе, а потому был избран капитаном команды на Евро-1964. За сборную Испании Ферран играл с 1957 по 1965 годы, но всего провел лишь 18 поединков, чего хватило для того, чтобы завоевать титул чемпиона Европы в 1964-м.

Всю свою клубную карьеру Оливелья провел в рядах «Барселоны», являясь коренным каталонцем и не желая менять команду. Всего за «блаугранас» провел тринадцать сезонов, дважды выиграв чемпионат Испании, четырежды – Кубок Испании и трижды – Кубок ярмарок, который является прародителем Кубка УЕФА, со временем трансформировавшегося в Лигу Европы.

Джачинто ФАККЕТТИ, капитан сборной Италии на Евро-1968



uefa.com

Этот защитник является одним из лучших левых оборонцев в истории итальянского и европейского футбола. В 1968 году именно под его началом сборная Италии завоевала первый и пока единственный свой титул чемпиона Европы, хотя впоследствии команда еще дважды добиралась до финальных матчей, но оба раза уступала соперникам (Франции в 2000-м и Испании в 2012-м). Успех на Евро-1968 также стал для Италии во многом подарком судьбы, так как в полуфинале они сыграли вничью со сборной СССР (0:0), а финалиста турнира в итоге определял жребий. Факкетти банально сделал, как оказалось, правильную ставку на сторону монетки, и удача ему улыбнулась больше, чем капитану советской команды Альберту Шестерневу. В финале Италия также не смогла сразу обыграть Югославию (1:1). Потребовался второй матч, в котором апеннинцы все-таки добились триумфа (2:0), и оставили континентальное «золото» в своей стране, где и проходил розыгрыш финальной части чемпионата.

На клубном уровне Факкетти всю карьеру провел за «Интер». В стане миланцев отыграл восемнадцать сезонов, на протяжении которых принял участие в 634 поединках, что является третьим показателем в истории «нерадзурри». С «Интером» Факкетти четырежды становился победителем Серии А, а также дважды поднимал над головой Кубок европейских чемпионов.

Франц БЕККЕНБАУЭР, капитан сборной ФРГ на Евро-1972



uefa.com

Один из лучших футболистов в истории мирового футбола, защитник Франц Беккенбауэр, который ключевые годы клубной карьере отдал мюнхенской «Баварии», помог сборной ФРГ в 1972 году выиграть свой первый титул чемпиона Европы. На том турнире, который проходил в Бельгии, немцы добыли две победы – в полуфинале над хозяевами со счетом 2:1, а в финале над сборной СССР со счетом 3:0. Четыре гола сборной ФРГ из пяти на том турнире провел великолепный Герд Мюллер, который ныне в свои 75 лет доживает остаток дней в доме престарелых, страдая от болезни Альцгеймера.

Что касается Беккенбауэра, то спустя два года после триумфа на Евро-1972, Франц поднял над головой и Кубок мира, который также сумели завоевать немцы. Кроме того, среди значимых трофеев в карьере этого защитника стоит выделить четыре «золота» Бундеслиги и три победы в Кубке европейских чемпионов. Завершив карьеру игрока, Беккенбауэр какое-то время поработал тренером, сумев привести немцев к финалу ЧМ-1986, а также к победе на ЧМ-1990.

Антон ОНДРУШ, капитан сборной Чехословакии на Евро-1976

В 1976 году чемпионат Европы проходил на полях Югославии, а его триумфатором стала сборная Чехословакии. В полуфинале эта команда со счетом 3:1 в дополнительное время обыграла Нидерланды, а в решающем поединке сыграла вничью 2:2 со сборной ФРГ, обыграв немцев в серии пенальти. Капитаном сборной Чехословакии на том турнире был защитник Антон Ондруш, который в поединке против Нидерландов отметился голом и автоголом, а в финале стал одним из тех, кто реализовал послематчевый 11-метровый в серии.

На клубном уровне Ондруш долгое время играл за родной братиславский «Слован», но в начале восьмидесятых сумел вырваться в Западную Европу, подписав контракт с «Брюгге». Вскоре защитник перебрался во Францию, где провел более сотни матчей за «Тонон», а заканчивал играть в швейцарском «Биле».

Бернард ДИТЦ, капитан сборной ФРГ на Евро-1980



uefa.com

Чемпионат Европы 1980 года, который проходил на полях Италии, стал первым, участие в финальной части которого приняли не четыре, а восемь команд. В матче за «золото» играли две команды, занявшие первые места в своих группах. Ими стали сборные ФРГ и Бельгии. В итоге победу в турнире со счетом 2:1 отпраздновали немцы, капитаном которых на этом соревновании был защитник «Дуйсбурга» Бернард Дитц.

На клубном уровне Дитц двенадцать лет карьеры отдал «Дуйсбургу», прежде чем в 1982 году перебрался в «Шальке», где отыграл до момента прощания с профессиональным футболом еще пять лет. Впрочем, его главным и, по сути, единственным значимым трофеем остался именно титул чемпиона Европы, добытый в 1980 году на полях Италии.

Мишель ПЛАТИНИ, капитан сборной Франции на Евро-1984

Розыгрыш финальной части Евро-1984 состоялся во Франции, а местная команда во главе с великолепным Мишелем Платини стала триумфатором турнира. Атакующий полузащитник, который на тот момент уже являлся представителем «Ювентуса», стал автором сразу 9 забитых мячей на турнире, и по сей день удерживая этот рекорд за собой. Примечательно, что Мишель забивал в каждом из пяти проведенных французами на Евро-1984 матчей.

В 1984 году Платини также выиграл титул лучшего бомбардира Серии А, стал чемпионом Италии, а также завоевал престижный «Золотой мяч», который выигрывал трижды кряду (1983, 1984 и 1985). Всего за сборную Франции Платини провел 72 поединка, в которых забил 41 гол.

Рууд ГУЛЛИТ, капитан сборной Нидерландов на Евро-1988



uefa.com

Гуллит, который в 1988 году являлся игроком «Милана», был одним из самых ярких и успешных футболистов своей эпохи. Помимо эксцентричной внешности его на поле выделяла также фантастическая техника. На чемпионат Европы 1988 года Гуллит поехал в качестве капитана сборной Нидерландов, и сумел привести команду к первому и пока единственному для нее триумфу на Евро.

Сборная Нидерландов заняла второе место в своей группе, а затем в полуфинале смогла обыграть команду ФРГ (2:1). В решающем матче нидерландцы встречались со сборной СССР, которой проиграли на групповой стадии (0:1), но в финале смогли взять реванш (2:0) благодаря мячу Гуллита, а также фантастическому выстрелу ван Бастена. Всего за сборную Нидерландов Гуллит провел 66 матчей, записав на свой счет 17 голов. Завершил международную карьеру Рууд в 1994 году.

Ларс ОЛЬСЕН, капитан сборной Дании на Евро-1992



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Ларса Ольсена сложно назвать известным по европейским меркам футболистом, хотя в родной Дании он является тем, о ком забывать не принято. В составе «Брондбю» защитник выиграл шесть чемпионских титулов в стране, но на Евро-1992 поехал в качестве футболиста «Трабзонспора». Что правда, на том чемпионате Европы датчан вообще не должно было быть, если бы не история вокруг отлучения Югославии, но это тема для другого разговора.

На Евро-1992 Дания заняла второе место в группе, вслед за Швецией, но впереди Франции и Англии. Затем в полуфинале датчане в серии пенальти прошли Нидерланды, а в решающем поединке сенсационно одолели сборную Германии (2:0), впервые в истории став чемпионами Европы, и позволив Ларсу Ольсену поднять над головой самый ценный футбольный трофей в его карьере.

Юрген КЛИНСМАНН, капитан сборной Германии на Евро-1996



uefa.com

В 1996-м Клинсманну было уже 32 года, и он приближался к концовке своей карьеры игрока. На турнире, который состоялся на полях Англии, Юрген получил капитанскую повязку, так как травмированным оказался Лотар Маттеус. К тому же, на том соревновании впервые участие принимали не восемь, а уже шестнадцать команд, которые оспаривали титул сильнейшей на континенте. Германия вышла в плей-офф с первого места в группе, а затем последовательно на пути к «золоту» прошла Хорватию и Англию, а в решающем матче оказалась сильнее Чехии (2:1). Клинсманн на Евро-1996 забил три мяча, уступив в гонке бомбардиров лишь ее победителю Алану Ширеру, на счету которого оказалось 5 голов.

В 1997 году Клинсманн перебрался из «Баварии» в «Сампдорию», затем ненадолго вернулся в «Тоттенхэм», после чего фактически завершил карьеру, хотя в 2003-м еще немного поиграл за американский «Ориндж Каунти Блу Стар». Напомним, что помимо «золота» на Евро-1996, Клинсманн со сборной ФРГ выигрывал чемпионат мира в 1990 году.

Дидье ДЕШАМ, капитан сборной Франции на Евро-2000



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Чемпионы мира-1998 сборная Франции выиграли и следующий после мундиаля розыгрыш чемпионата Европы 2000 года. Великолепная команда, в рядах которой блистали Зидан, Виейра, Анри, Блан, Тюрам, Трезеге, Бартез и другие, с капитаном Дидье Дешамом вышла в плей-офф со второго места в группе. После этого французы с одинаковым счетом 2:1 обыграли Испанию, Португалию и Италию, причем две последние команды – в дополнительное время. В финале против итальянцев победу Франции и вовсе принес «золотой гол» Давида Трезеге (тогда существовало правило, по которому овертайм прекращался сразу после того, как забивала одна из команд).

В качестве футболиста Дешам провел за Францию 103 матча, в которых забил 4 мяча. После завершения карьеры игрока в 2001 году, Дидье стал тренером, а с 2012-го возглавляет сборную Франции. На ЧМ-2018 «трехцветные» снова смогли триумфовать, однако на Евро-2020 команда Дешама-тренера не смогла повторить успех команды Дешама-капитана.

Теодорос ЗАГОРАКИС, капитан сборной Греции на Евро-2004



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Турнир в 2004 году проходил в Португалии, а в его финале сошлись хозяева против крайне прагматичной команды Греции, которая стала главной сенсацией всего соревновательного процесса, сумев последовательно устранить со своего пути в плей-офф Францию и Чехию. Примечательно, что с Португалией Греция играла и на групповом этапе Евро-2004, обыграв тогда соперника со счетом 2:1. В финале матч между хорошо известными друг другу оппонентами был еще более прагматичный, а победу в нем грекам принес единственный мяч Ангелоса Харистеаса.

Капитаном той сборной Греции был Теодорос Загоракис, который большую часть своей карьеры провел на родине, хотя ненадолго выезжал в Англию (в «Лестер») и Италию (в «Болонью»). Всего на счету Загоракиса 120 матчей и 3 забитых мяча за сборную Греции, а после завершения карьеры он избрал путь функционера и политика. Ныне Загоракис является депутатом Европарламента от Греции, а также президентом Греческой федерации футбола.

Икер КАСИЛЬЯС, капитан сборной Испании на Евро-2008 и Евро-2012



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Сборная Испании стала первой командой в истории, которой удалось выиграть два чемпионата Европы кряду. Впервые в этой серии и второй раз в своей истории «красная фурия», капитаном которой на тот момент был Икер Касильяс, выиграла континентальный турнир в 2008 году (премьерная победа испанцев, напомним, состоялась в далеком 1964-м), который проходил на полях Австрии и Швейцарии. Тогда в финале пиренейцы обыграли Германию со счетом 1:0. А вот защитить титул чемпиона Европы Испания смогла на Евро-2012, который состоялся в Польше и Украине, когда в решающем поединке разбила Италию со счетом 4:0.



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Икер Касильяс был капитаном «красной фурии» на обоих тех чемпионатах Европы, а международную карьеру завершил в 2016 году. За год до того Касильяс перешел из родного для него «Реала» в «Порту», где играл вплоть до 2019 года, после чего перенес на тренировке инфаркт, а спустя год объявил о завершении карьеры. На счету Касильяса огромное количество титулов, но самыми важными среди них являются, конечно же, победы со сборной Испании – на двух чемпионатах Европы, а также на чемпионате мира в 2010 году.

Криштиану РОНАЛДУ, капитан сборной Португалии на Евро-2016



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Наверное, карьера Криштиану Роналду была бы не настолько феноменальной (хотя куда уж круче?), если бы он в 2016 году со сборной Португалии не стал чемпионом Европы. На прошлом континентальном первенстве буквально все говорило в пользу команды Франции, которая, к тому же, была еще и хозяйкой турнира. В финале «трехцветные» считались фаворитами против Португалии, которая еще и потеряла Роналду из-за травмы уже на 25-й минуте. Однако благодаря мячу Эдера на 109-й минуте именно португальцы отпраздновали победу (1:0), а Роналду поднял столь важный и заветный для него трофей над головой.

На Евро-2020 Роналду уже успел войти в историю розыгрышей чемпионатов Европы, как лучший бомбардир финальных частей. На счету Криштиану 14 голов, и побить этот рекорд в ближайшее время будет непросто даже продолжающему играть Антуану Гризманну, у которого в активе 7 забитых мячей. К тому же, нельзя исключать, что Роналду постарается сыграть и на Евро-2024. Тогда ему, что правда, будет уже 39 лет, но то, насколько португалец держит себя в форме свидетельствует, что для этого игрока нет ничего невозможного.