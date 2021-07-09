Вест Хэм хочет подписать Яремчука. Получится атакующий дуэт с Ярмоленко

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в английском «Вест Хэме».

«Молотобойцы» изучают возможность подписания украинца, чтобы заменить Себастьяна Аллера, который зимой ушел в «Аякс».

В случае перехода в «Вест Хэм» Яремчук составит атакующий дуэт с Андреем Ярмоленко, партнером по сборной Украины.

Transfermarkt оценивает возможный трансфер Яремчука в 15 млн евро. «Гент» хочет получить за трансфер Яремчука 25 млн евро.

В прошедшем сезоне Яремчук забил 23 гола и сделал 8 голевых передач в 43 матчах за «Гент». На Евро-2020 Роман отличился дважды за сборную Украины, как и Ярмоленко.