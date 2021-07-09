Вест Хэм хочет подписать Яремчука. Получится атакующий дуэт с Ярмоленко

«Гент» хочет получить за трансфер форварда сборной Украины 25 млн евро

  • 09.07.2021 21:30
  • 610 просмотров
  • 2 комментария
Вест Хэм хочет подписать Яремчука. Получится атакующий дуэт с Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко и Яремчук

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в английском «Вест Хэме».

«Молотобойцы» изучают возможность подписания украинца, чтобы заменить Себастьяна Аллера, который зимой ушел в «Аякс».

В случае перехода в «Вест Хэм» Яремчук составит атакующий дуэт с Андреем Ярмоленко, партнером по сборной Украины.

Transfermarkt оценивает возможный трансфер Яремчука в 15 млн евро. «Гент» хочет получить за трансфер Яремчука 25 млн евро. 

В прошедшем сезоне Яремчук забил 23 гола и сделал 8 голевых передач в 43 матчах за «Гент». На Евро-2020 Роман отличился дважды за сборную Украины, как и Ярмоленко.

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Источник — Eurosport

(2 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 09.07.2021 21:38
    0
    Ярмоленко скоро пересядет на новую лавку.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 21:36
    +4
    Ярмоленко уже одной ногой в Турции
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 21:36
    +4
    Ярмоленко уже одной ногой в Турции
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.07.2021 21:38
    0
    Ярмоленко скоро пересядет на новую лавку.
    Ссылка
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