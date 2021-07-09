Не меньше 25 миллионов. Гент хочет выручить максимум за Яремчука

Игрок может быть вынужден остаться в Бельгии

  • 09.07.2021 15:27
  • 479 просмотров
  • 3 комментария
Не меньше 25 миллионов. Гент хочет выручить максимум за Яремчука
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации бельгийских СМИ, «Гент» имеет ряд предложений по форварду Роману Яремчуку, однако просто так отпускать игрока не намерен.

Сообщается, что клуб хочет выручить 25 миллионов евро.

Несмотря на интерес «Вест Хэма», «Бенфики», ряда итальянских и турецких клубов, СМИ сомневаются, что кто-то будет готов платить 25 миллионов.

Яремчук неплохо себя проявил во время Евро, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

Сам игрок ранее говорил о желании перебраться в топ-чемпионат, а не ехать в Турцию.

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Источник — Voetbal Nieuws

(1 голос)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 15:42
    -1
    ребята пожалейте людей с ОПЗЖ, не подымайте ставки на Яремчуке, люди то в возрасте и так уже изжога давит.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.07.2021 15:38
    0
    Нормальная цена. А кто не хочет платить, то пусть походят по базару. Может где дешевле найдут.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:30
    0
    там президент якийсь далекий родич Суркіса?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.07.2021 15:38
    0
    Нормальная цена. А кто не хочет платить, то пусть походят по базару. Может где дешевле найдут.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:30
    0
    там президент якийсь далекий родич Суркіса?
    Ссылка
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