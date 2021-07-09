Не меньше 25 миллионов. Гент хочет выручить максимум за Яремчука

По информации бельгийских СМИ, «Гент» имеет ряд предложений по форварду Роману Яремчуку, однако просто так отпускать игрока не намерен.

Сообщается, что клуб хочет выручить 25 миллионов евро.

Несмотря на интерес «Вест Хэма», «Бенфики», ряда итальянских и турецких клубов, СМИ сомневаются, что кто-то будет готов платить 25 миллионов.

Яремчук неплохо себя проявил во время Евро, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

Сам игрок ранее говорил о желании перебраться в топ-чемпионат, а не ехать в Турцию.