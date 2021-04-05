Роман ЯРЕМЧУК: «Считаю, что ехать сейчас в Турцию - ошибка»

Форвард пока не планирует переходить в клубы из Турции

  • 05.04.2021 17:28
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  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «Считаю, что ехать сейчас в Турцию - ошибка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Гента» Роман Яремчук на этом этапе карьеры не хочет переходить в чемпионат Турции, несмотря на хорошие условия контракта.

«Варианты в Турции? Турецкие клубы обычно не платят за трансфер, они не могут заплатить столько, сколько хотят в Европе. Они берут в аренду или свободного агента. В Турции могут дать условия мне, но, скорее всего, не могут оплатить трансфер. Были связи с моим агентом из «Бешикташа» и «Галатасарая».

«Все зависит от возраста, если говорить о Турции. Сейчас я считаю, что ехать в Турцию - это ошибка. Но никогда не знаешь, что будет завтра. Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию».

«Среди тех, кто делал предложение, самый именитый - римская «Рома», - сказал Яремчук.

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Источник — БурBuzz

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.04.2021 17:52
    -1
    Рома в Роме пьет Ром....
    Яремчук топ!
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