Что решил Луческу? Стало известно, поедет ли Кулач на вторые сборы с Динамо

Киевляне 10 июля начнут вторые учебно-тренировочные сборы в Швейцарии

  • 09.07.2021 22:15
  • 6695 просмотров
  • 7 комментариев
Что решил Луческу? Стало известно, поедет ли Кулач на вторые сборы с Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

В составе киевское «Динамо» на вторых учебно-тренировочных сборах в Швейцарии будет работать нападающий Владислав Кулач.

Мирча Луческу пока не принял решение относительно будущего нападающего в киевской команде. Румынский тренер продолжит просмотр Кулача на вторых сборх.

Кулач провел минувший сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами. Ранее «Динамо» подписало Дениса Антюха и планирует заключить арендное соглашение с Ильей Шкуриным. 

Второй сбор в Швейцарии продлится с 10 до 24 июля. Киевляне проведут контрольные матчи с «Серветтом» (10 июля), «Сьоном» (14 июля), «Ниццой» (17 июля), «Атлетиком» Бильбао (20 июля).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 23:16
    0
    adidas777, 09.07.2021 22:50
    Вообще то Луческу принёс Суркису за один год 64 миллиона Евро
    Два прохода в группой этап ЛЧ.
    Это ещё без премиальных за матчи в ЛЧ и ЛЕ
    Ну тем более. И куда Суркис заныкал эти деньги?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.07.2021 23:12
    0
    Если все ещё в раздумьях ...каши с ним не сваришь, отпустите пацана, пусть получает кайф от футбола, а не от зеленого президента на купюре.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 09.07.2021 22:56
    0
    У Динамо идёт движуха по форвардам с позицией проблема.Естественно на евроарену и борьбу в чемпионате.Зачем им 29 летний Кулач нигде кроме Ворсклы не заигравшый вообще вопрос.Если даже подпишут максимум на пол года - год и всё.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 22:50
    0
    ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 22:17
    Ну если пошла такая пьянка и приспичело усилится именно украинским игроком, то тогда уже лучше Довбика подписать, чем Кулача. А вообще-то, я хочу видеть на острие атаки Динамо форварда легионера. Луческу в прошлом сезоне, принёс Суркису как минимум 30 лямов. Неужели ему жалко раскошелиться и каких-то миллионов 5-10 потратить на нормального игрока? Эта жадность Суркиса сыграет с ним злую шутку!
    Вообще то Луческу принёс Суркису за один год 64 миллиона Евро
    Два прохода в группой этап ЛЧ.
    Это ещё без премиальных за матчи в ЛЧ и ЛЕ
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 22:25
    -1
    ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 22:17
    Ну если пошла такая пьянка и приспичело усилится именно украинским игроком, то тогда уже лучше Довбика подписать, чем Кулача. А вообще-то, я хочу видеть на острие атаки Динамо форварда легионера. Луческу в прошлом сезоне, принёс Суркису как минимум 30 лямов. Неужели ему жалко раскошелиться и каких-то миллионов 5-10 потратить на нормального игрока? Эта жадность Суркиса сыграет с ним злую шутку!
    Видимо жалко
    Пока все на это похоже
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 09.07.2021 22:18
    +4
    Зря бросил Ворсклу: думал что, румын его приголубит??. Как-бы не так: после 2-го сбора пойдёт просится назад к Ворсклянам
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 22:17
    +7
    Ну если пошла такая пьянка и приспичело усилится именно украинским игроком, то тогда уже лучше Довбика подписать, чем Кулача. А вообще-то, я хочу видеть на острие атаки Динамо форварда легионера. Луческу в прошлом сезоне, принёс Суркису как минимум 30 лямов. Неужели ему жалко раскошелиться и каких-то миллионов 5-10 потратить на нормального игрока? Эта жадность Суркиса сыграет с ним злую шутку!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 22:17
    +7
    Ну если пошла такая пьянка и приспичело усилится именно украинским игроком, то тогда уже лучше Довбика подписать, чем Кулача. А вообще-то, я хочу видеть на острие атаки Динамо форварда легионера. Луческу в прошлом сезоне, принёс Суркису как минимум 30 лямов. Неужели ему жалко раскошелиться и каких-то миллионов 5-10 потратить на нормального игрока? Эта жадность Суркиса сыграет с ним злую шутку!
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 09.07.2021 22:18
    +4
    Зря бросил Ворсклу: думал что, румын его приголубит??. Как-бы не так: после 2-го сбора пойдёт просится назад к Ворсклянам
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 23:16
    0
    adidas777, 09.07.2021 22:50
    Вообще то Луческу принёс Суркису за один год 64 миллиона Евро
    Два прохода в группой этап ЛЧ.
    Это ещё без премиальных за матчи в ЛЧ и ЛЕ
    Ну тем более. И куда Суркис заныкал эти деньги?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.07.2021 23:12
    0
    Если все ещё в раздумьях ...каши с ним не сваришь, отпустите пацана, пусть получает кайф от футбола, а не от зеленого президента на купюре.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 09.07.2021 22:56
    0
    У Динамо идёт движуха по форвардам с позицией проблема.Естественно на евроарену и борьбу в чемпионате.Зачем им 29 летний Кулач нигде кроме Ворсклы не заигравшый вообще вопрос.Если даже подпишут максимум на пол года - год и всё.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 22:50
    0
    ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 22:17
    Ну если пошла такая пьянка и приспичело усилится именно украинским игроком, то тогда уже лучше Довбика подписать, чем Кулача. А вообще-то, я хочу видеть на острие атаки Динамо форварда легионера. Луческу в прошлом сезоне, принёс Суркису как минимум 30 лямов. Неужели ему жалко раскошелиться и каких-то миллионов 5-10 потратить на нормального игрока? Эта жадность Суркиса сыграет с ним злую шутку!
    Вообще то Луческу принёс Суркису за один год 64 миллиона Евро
    Два прохода в группой этап ЛЧ.
    Это ещё без премиальных за матчи в ЛЧ и ЛЕ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности