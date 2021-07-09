Что решил Луческу? Стало известно, поедет ли Кулач на вторые сборы с Динамо

В составе киевское «Динамо» на вторых учебно-тренировочных сборах в Швейцарии будет работать нападающий Владислав Кулач.

Мирча Луческу пока не принял решение относительно будущего нападающего в киевской команде. Румынский тренер продолжит просмотр Кулача на вторых сборх.

Кулач провел минувший сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами. Ранее «Динамо» подписало Дениса Антюха и планирует заключить арендное соглашение с Ильей Шкуриным.

Второй сбор в Швейцарии продлится с 10 до 24 июля. Киевляне проведут контрольные матчи с «Серветтом» (10 июля), «Сьоном» (14 июля), «Ниццой» (17 июля), «Атлетиком» Бильбао (20 июля).