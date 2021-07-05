Наработает на контракт? Кулач оформил дубль в спарринге Динамо

Форвард рассчитывает закрепиться в киевской команде

  • 05.07.2021 20:33
  • 3022 просмотра
  • 3 комментария
Наработает на контракт? Кулач оформил дубль в спарринге Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре в «Динамо», в контрольном матче против «Дивона» оформил дубль.

Игрок забил в первом тайме, замкнув фланговый прострел, а во втором реализовал пенальти.

Кулач в составе «Ворсклы» в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ, однако не договорился с полтавским клубом о новом контракте.

Форвард рассчитывает подписать договор с киевлянами и работает на сборе.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:50
    0
    Видимо подпишут
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.07.2021 21:08
    0
    smart__Forever, 05.07.2021 21:03
    Как ни старайся, а всё равно получит пинок коленом от румына под задницу
    У Вас личная заинтересованность? Процентная ставка от пинков?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 05.07.2021 21:03
    -4
    Как ни старайся, а всё равно получит пинок коленом от румына под задницу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:50
    0
    Видимо подпишут
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.07.2021 21:08
    0
    smart__Forever, 05.07.2021 21:03
    Как ни старайся, а всё равно получит пинок коленом от румына под задницу
    У Вас личная заинтересованность? Процентная ставка от пинков?
    Ссылка
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