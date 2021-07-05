Наработает на контракт? Кулач оформил дубль в спарринге Динамо

Форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре в «Динамо», в контрольном матче против «Дивона» оформил дубль.

Игрок забил в первом тайме, замкнув фланговый прострел, а во втором реализовал пенальти.

Кулач в составе «Ворсклы» в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ, однако не договорился с полтавским клубом о новом контракте.

Форвард рассчитывает подписать договор с киевлянами и работает на сборе.