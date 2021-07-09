Уимблдон. Джокович стал вторым финалистом

Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона-2021. Первая ракетка мира в трех непростых сетах обыграл молодого канадца Дениса Шаповалова. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10) – 7:6 (3), 7:5, 7:5
Для Джоковича это седьмой финал Уимблдона в карьере. Из предыдущих шести он выиграл пять, проиграв только Энди Маррею в 2013 году.
Соперником Джоковича по финальному матчу будет итальянец Маттео Берреттини, который сегодня в четырех сетах обыграл Хуберта Хуркача.
Источник — Sport.ua
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