Уимблдон. Джокович стал вторым финалистом

Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона-2021. Первая ракетка мира в трех непростых сетах обыграл молодого канадца Дениса Шаповалова. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10) – 7:6 (3), 7:5, 7:5

Для Джоковича это седьмой финал Уимблдона в карьере. Из предыдущих шести он выиграл пять, проиграв только Энди Маррею в 2013 году.

Соперником Джоковича по финальному матчу будет итальянец Маттео Берреттини, который сегодня в четырех сетах обыграл Хуберта Хуркача.