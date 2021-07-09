Уимблдон. Джокович стал вторым финалистом

Серб в трех сетах обыграл Дениса Шаповалова

  • 09.07.2021 21:36
  • 156 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Джокович стал вторым финалистом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона-2021. Первая ракетка мира в трех непростых сетах обыграл молодого канадца Дениса Шаповалова. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10) – 7:6 (3), 7:5, 7:5

Для Джоковича это седьмой финал Уимблдона в карьере. Из предыдущих шести он выиграл пять, проиграв только Энди Маррею в 2013 году.

Соперником Джоковича по финальному матчу будет итальянец Маттео Берреттини, который сегодня в четырех сетах обыграл Хуберта Хуркача.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    introvert
    online
      introvert, 09.07.2021 21:38
    0
    Как же у них у всех поджилки трясутся перед Новаком... Хотя Шаповалов даже на фоне остальных эталон безволия, учитывая, что и первый, и второй сет были практически у него в кармане. Но как только наступает момент взять свое, законное - ступор и ракетка из рук. Кого-то он мне этим прям напомнил. Кого-то своего, практически родного
    А что Маттео? Реабилитирует имидж некстгена, или тоже превратится в кролика?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 09.07.2021 21:38
    0
    Как же у них у всех поджилки трясутся перед Новаком... Хотя Шаповалов даже на фоне остальных эталон безволия, учитывая, что и первый, и второй сет были практически у него в кармане. Но как только наступает момент взять свое, законное - ступор и ракетка из рук. Кого-то он мне этим прям напомнил. Кого-то своего, практически родного
    А что Маттео? Реабилитирует имидж некстгена, или тоже превратится в кролика?
    Ссылка
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