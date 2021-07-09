Определен первый финалист Уимблдона у мужчин

Итальянец Маттео Берреттини впервые сразится за титул на кортах Лондона

  • 09.07.2021 18:14
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Определен первый финалист Уимблдона у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Девятая ракетка мира Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона.
 
В полуфинале 25-летний итальянец обыграл 24-летнего поляка Хуберта Хуркача (№18 ATP).
 
Уимблдон. Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:0, 6:7(3), 6:4
 
Для Маттео это первый выход в финал турнира Grand Slam. Ранее его лучшим достижением на Шлемах был полуфинал US Open-2019. В текущем сезоне он выходил во вторую неделю на всех ТБШ.
 
Хуркач ранее ни разу не играл даже в 1/8 финала турниров Grand Slam.
 
В финале Берреттини сразится против Новака Джоковича или Дениса Шаповалова.

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Источник — Sport.ua

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