Определен первый финалист Уимблдона у мужчин

Девятая ракетка мира Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона.
В полуфинале 25-летний итальянец обыграл 24-летнего поляка Хуберта Хуркача (№18 ATP).
Уимблдон. Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:0, 6:7(3), 6:4
Для Маттео это первый выход в финал турнира Grand Slam. Ранее его лучшим достижением на Шлемах был полуфинал US Open-2019. В текущем сезоне он выходил во вторую неделю на всех ТБШ.
Хуркач ранее ни разу не играл даже в 1/8 финала турниров Grand Slam.
В финале Берреттини сразится против Новака Джоковича или Дениса Шаповалова.
Источник — Sport.ua
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