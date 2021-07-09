Определен первый финалист Уимблдона у мужчин

Девятая ракетка мира Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона.



В полуфинале 25-летний итальянец обыграл 24-летнего поляка Хуберта Хуркача (№18 ATP).



Уимблдон. Четвертьфинал

Маттео Берреттини (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:0, 6:7(3), 6:4



Для Маттео это первый выход в финал турнира Grand Slam. Ранее его лучшим достижением на Шлемах был полуфинал US Open-2019. В текущем сезоне он выходил во вторую неделю на всех ТБШ.



Хуркач ранее ни разу не играл даже в 1/8 финала турниров Grand Slam.



В финале Берреттини сразится против Новака Джоковича или Дениса Шаповалова.