Динамо может обменять ряд своих футболистов на Довбика

Менеджмент киевского «Динамо» рассматривает возможность обмена ряда своих игроков на 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Среди футболистов, чьи имена упоминаются в контексте этого обмена, есть Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов. Ранее в «Днепр-1» на правах аренды перешел форвард «Динамо» Назарий Русин.

Довбик отметился победным мячом в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020, после чего к нему появился интерес со стороны западных клубов. Артем забил 38 мячей в 132 матчах во всех клубах, за которые выступал.

«Динамо» ищет нападающего, способного заменить Артема Беседина, получившего тяжелую травму в том же матче со Швецией. Беседин пропустит около полугода.