Динамо может обменять ряд своих футболистов на Довбика

Киевский клуб заинтересован в подписании форварда Днепра-1

  • 09.07.2021 14:48
  • 4903 просмотра
  • 21 комментарий
Динамо может обменять ряд своих футболистов на Довбика
© Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджмент киевского «Динамо» рассматривает возможность обмена ряда своих игроков на 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Среди футболистов, чьи имена упоминаются в контексте этого обмена, есть Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов. Ранее в «Днепр-1» на правах аренды перешел форвард «Динамо» Назарий Русин.

Довбик отметился победным мячом в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020, после чего к нему появился интерес со стороны западных клубов. Артем забил 38 мячей в 132 матчах во всех клубах, за которые выступал.

«Динамо» ищет нападающего, способного заменить Артема Беседина, получившего тяжелую травму в том же матче со Швецией. Беседин пропустит около полугода.

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Источник — Динамомания

(10 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.07.2021 16:17
    0
    dd dent, 09.07.2021 15:52
    Из последних обозреватель, не знаю даст ли ссылку кинуть, если надо могу найти
    Ну хз, я найти не смог, если есть возможность - скинь пожалуйста. Я всё-таки больше доверяю самому игроку и агенту Довбика. Они давали интервью в Бомбардир и рассказали про этот случай.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 15:58
    -1
    Отправьте их в Армию России в ЦСКА,вы же у них на подсосе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:52
    0
    Aleks04, 09.07.2021 15:49
    Можно поподробнее? Кто такое пишет? Руководство ФК Днепр в то время оказалось более настойчивее, переманив Довбика в клуб.
    Из последних обозреватель, не знаю даст ли ссылку кинуть, если надо могу найти
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.07.2021 15:49
    0
    dd dent, 09.07.2021 15:10
    В молодости он уже был же на просмотре в ДК и не подошёл, пишут ща
    Можно поподробнее? Кто такое пишет? Руководство ФК Днепр в то время оказалось более настойчивее, переманив Довбика в клуб.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 15:39
    0
    Довбик стоит пол состава кипрского болота, если половину отдадут Игорь что в казино чемпионат будет расписывать
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 15:36
    -1
    Это уровень.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:29
    0
    Для Довбика это однозначно хороший вариант и рост как футболиста
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.07.2021 15:29
    +4
    А Леднева я бы не отдавал. Если продадут Де Пену и Цыганкова, возможно Родригеша, Леднев пригодится.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:26
    0
    OKs100, 09.07.2021 15:23
    Беседин будет восстанавливатьсь минимум один год и после такой травмы большинство футболистов, по сути, завершают карьеру, неспособные играть с постоянной болью в колене.
    Да он и до травм и до допинга и с допингом и в любых других ситуациях не нар для дк
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:25
    +1
    OKs100, 09.07.2021 15:25
    Зачем искать второго Бангуру, если первый ещё играет? И возрастом он достаточно молодой, как Роналду.
    Ок, берём обратно
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 15:25
    -1
    dd dent, 09.07.2021 15:18
    Оптимально было бы пока найти какого то Бангуру 2
    Зачем искать второго Бангуру, если первый ещё играет? И возрастом он достаточно молодой, как Роналду.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 15:23
    +2
    __Funny_Cat, 09.07.2021 15:10
    Сомневаюсь , Шкурин и Довбик очень похожи по профайлу ,+ Беседин через пол года - держать трёх одинаковых игроков
    Да и маловероятно , что Днепр согласиться на трансфер без живых денег , а Суркис скорее удавиться чем хоть копейку заплатит
    Беседин будет восстанавливатьсь минимум один год и после такой травмы большинство футболистов, по сути, завершают карьеру, неспособные играть с постоянной болью в колене.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 15:22
    -1
    Было бы неплохо получить Днепру Дубинчака, Леднева, Шабанова и ещё 4-5 миллионов сверху.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:18
    +1
    __Funny_Cat, 09.07.2021 15:10
    Сомневаюсь , Шкурин и Довбик очень похожи по профайлу ,+ Беседин через пол года - держать трёх одинаковых игроков
    Да и маловероятно , что Днепр согласиться на трансфер без живых денег , а Суркис скорее удавиться чем хоть копейку заплатит
    Оптимально было бы пока найти какого то Бангуру 2
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:10
    +1
    В молодости он уже был же на просмотре в ДК и не подошёл, пишут ща
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 15:10
    -2
    Сомневаюсь , Шкурин и Довбик очень похожи по профайлу ,+ Беседин через пол года - держать трёх одинаковых игроков
    Да и маловероятно , что Днепр согласиться на трансфер без живых денег , а Суркис скорее удавиться чем хоть копейку заплатит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:08
    +4
    ENJOY--, 09.07.2021 15:02
    да штук 6-7 футболистов отдавайте сразу
    Так и хотим
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.07.2021 15:04
    +2
    potemkin78, 09.07.2021 15:00
    по одной игре?
    А его по одной игре вызвали в сборную?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 15:02
    +1
    да штук 6-7 футболистов отдавайте сразу
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.07.2021 15:00
    +3
    по одной игре?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.07.2021 15:29
    +4
    А Леднева я бы не отдавал. Если продадут Де Пену и Цыганкова, возможно Родригеша, Леднев пригодится.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:08
    +4
    ENJOY--, 09.07.2021 15:02
    да штук 6-7 футболистов отдавайте сразу
    Так и хотим
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.07.2021 15:00
    +3
    по одной игре?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 15:23
    +2
    __Funny_Cat, 09.07.2021 15:10
    Сомневаюсь , Шкурин и Довбик очень похожи по профайлу ,+ Беседин через пол года - держать трёх одинаковых игроков
    Да и маловероятно , что Днепр согласиться на трансфер без живых денег , а Суркис скорее удавиться чем хоть копейку заплатит
    Беседин будет восстанавливатьсь минимум один год и после такой травмы большинство футболистов, по сути, завершают карьеру, неспособные играть с постоянной болью в колене.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.07.2021 15:04
    +2
    potemkin78, 09.07.2021 15:00
    по одной игре?
    А его по одной игре вызвали в сборную?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:25
    +1
    OKs100, 09.07.2021 15:25
    Зачем искать второго Бангуру, если первый ещё играет? И возрастом он достаточно молодой, как Роналду.
    Ок, берём обратно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:18
    +1
    __Funny_Cat, 09.07.2021 15:10
    Сомневаюсь , Шкурин и Довбик очень похожи по профайлу ,+ Беседин через пол года - держать трёх одинаковых игроков
    Да и маловероятно , что Днепр согласиться на трансфер без живых денег , а Суркис скорее удавиться чем хоть копейку заплатит
    Оптимально было бы пока найти какого то Бангуру 2
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:10
    +1
    В молодости он уже был же на просмотре в ДК и не подошёл, пишут ща
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 15:02
    +1
    да штук 6-7 футболистов отдавайте сразу
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:53
    +1
    Интересно
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.07.2021 16:17
    0
    dd dent, 09.07.2021 15:52
    Из последних обозреватель, не знаю даст ли ссылку кинуть, если надо могу найти
    Ну хз, я найти не смог, если есть возможность - скинь пожалуйста. Я всё-таки больше доверяю самому игроку и агенту Довбика. Они давали интервью в Бомбардир и рассказали про этот случай.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:52
    0
    Aleks04, 09.07.2021 15:49
    Можно поподробнее? Кто такое пишет? Руководство ФК Днепр в то время оказалось более настойчивее, переманив Довбика в клуб.
    Из последних обозреватель, не знаю даст ли ссылку кинуть, если надо могу найти
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.07.2021 15:49
    0
    dd dent, 09.07.2021 15:10
    В молодости он уже был же на просмотре в ДК и не подошёл, пишут ща
    Можно поподробнее? Кто такое пишет? Руководство ФК Днепр в то время оказалось более настойчивее, переманив Довбика в клуб.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 15:39
    0
    Довбик стоит пол состава кипрского болота, если половину отдадут Игорь что в казино чемпионат будет расписывать
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:29
    0
    Для Довбика это однозначно хороший вариант и рост как футболиста
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:26
    0
    OKs100, 09.07.2021 15:23
    Беседин будет восстанавливатьсь минимум один год и после такой травмы большинство футболистов, по сути, завершают карьеру, неспособные играть с постоянной болью в колене.
    Да он и до травм и до допинга и с допингом и в любых других ситуациях не нар для дк
    Ссылка
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