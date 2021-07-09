Источник: Динамо и Дженоа согласовали трансфер Супряги

«Динамо» и «Дженоа» договорились по поводу трансфера форварда Владислав Супряги. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
Для украинского игрока уже готов контракт до лета 2026 года. Условия трансфера станут известны позже. Сейчас посредник Валерио Джуффрида работает над формальным завершением сделки.
Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.
В прошлом сезоне 21-летний Супряга провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Месяц назад нашел сайт с прогнозами, поначалу думал очередная шляпа, сначало взял один на пробу, потом еще пару, в общем
поперло! Если кому интересно вот king- ball. ru Если что, меня там же на сайте найти можно!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.