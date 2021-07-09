Источник: Динамо и Дженоа согласовали трансфер Супряги

Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Серии А

  • 09.07.2021 19:13
  • 5440 просмотров
  • 14 комментариев
Источник: Динамо и Дженоа согласовали трансфер Супряги
© ФК Динамо. Владислав Супряга

«Динамо» и «Дженоа» договорились по поводу трансфера форварда Владислав Супряги. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Для украинского игрока уже готов контракт до лета 2026 года. Условия трансфера станут известны позже. Сейчас посредник Валерио Джуффрида работает над формальным завершением сделки.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

В прошлом сезоне 21-летний Супряга провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(24 голоса)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 20:35
    -1
    Я не верю, что этот мега форвард с кислой физеономией, нужен кому-то...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.07.2021 20:17
    +1
    _smart--Forever_, 09.07.2021 19:19
    Да, да, ждите с моря погоды
    Ты не переживай. Чтоб обыграть Зимбабве Шахтёр нам и форварды не нужны. Вам наши защитники накидают
    Ссылка
    Павел Петров
    online
      Павел Петров, 09.07.2021 20:11
    -1
    Пацаны, кому интересно есть тема!
    Месяц назад нашел сайт с прогнозами, поначалу думал очередная шляпа, сначало взял один на пробу, потом еще пару, в общем
    поперло! Если кому интересно вот king- ball. ru Если что, меня там же на сайте найти можно!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 09.07.2021 20:09
    +1
    Если перейдет, то слава богу. Может быть там его заставят прогрессировать. Ну и наших в Европе должно быть еще больше
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 20:01
    -2
    И в честь Супряги, Геную переименуют в Дженамо!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 09.07.2021 19:48
    -4
    соглашайся,Влад,беги! тут толку не будет \
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 19:45
    +1
    __Funny_Cat, 09.07.2021 19:14
    Ждем наконец-то забивного форварда за деньги !
    Сомневаюсь. Здесь 50 на 50 с Днепром поделят. Нужно еще что бы Яремчука продали, там у ДК 30% есть, на пятишечку можно рассчитывать наверное.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 09.07.2021 19:39
    +7
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 19:24
    А Динамо уже на подсосе у русской армии
    Долго морщил лоб, изображая процесс мышления, прежде чем выдал этот, лишенный какого - либо смысла, "перл"?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.07.2021 19:32
    +7
    Агент Супряги недаром свой хлеб ест
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 09.07.2021 19:28
    -1
    Шота подсосы срусской армии возбудились внезапно - к чему бы это?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 19:24
    -8
    А Динамо уже на подсосе у русской армии
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 19:19
    -4
    __Funny_Cat, 09.07.2021 19:14
    Ждем наконец-то забивного форварда за деньги !
    Да, да, ждите с моря погоды
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 19:17
    +10
    Неужели. Если так то очень хорошо.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 19:14
    +8
    Ждем наконец-то забивного форварда за деньги !
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 19:17
    +10
    Неужели. Если так то очень хорошо.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 19:14
    +8
    Ждем наконец-то забивного форварда за деньги !
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 09.07.2021 19:39
    +7
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 19:24
    А Динамо уже на подсосе у русской армии
    Долго морщил лоб, изображая процесс мышления, прежде чем выдал этот, лишенный какого - либо смысла, "перл"?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.07.2021 19:32
    +7
    Агент Супряги недаром свой хлеб ест
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.07.2021 20:17
    +1
    _smart--Forever_, 09.07.2021 19:19
    Да, да, ждите с моря погоды
    Ты не переживай. Чтоб обыграть Зимбабве Шахтёр нам и форварды не нужны. Вам наши защитники накидают
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 09.07.2021 20:09
    +1
    Если перейдет, то слава богу. Может быть там его заставят прогрессировать. Ну и наших в Европе должно быть еще больше
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 19:45
    +1
    __Funny_Cat, 09.07.2021 19:14
    Ждем наконец-то забивного форварда за деньги !
    Сомневаюсь. Здесь 50 на 50 с Днепром поделят. Нужно еще что бы Яремчука продали, там у ДК 30% есть, на пятишечку можно рассчитывать наверное.
    Ссылка
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