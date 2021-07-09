Источник: Динамо и Дженоа согласовали трансфер Супряги

«Динамо» и «Дженоа» договорились по поводу трансфера форварда Владислав Супряги. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Для украинского игрока уже готов контракт до лета 2026 года. Условия трансфера станут известны позже. Сейчас посредник Валерио Джуффрида работает над формальным завершением сделки.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

В прошлом сезоне 21-летний Супряга провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.