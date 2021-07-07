Дженоа арендует Супрягу с обязательством выкупа – источник

Итальянский клуб очень близок к тому, чтобы ударить по рукам с боссами «Динамо»

  • 07.07.2021 16:55
  • 3895 просмотров
  • 4 комментария
Дженоа арендует Супрягу с обязательством выкупа – источник
© dynamomania.com. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга вскоре может перебраться в итальянскую Серию А, где предметный интерес к нему проявляет «Дженоа».

Согласно последней информации, «грифоны» практически договорились с «Динамо» по формуле трансфера. Это будет годичная аренда с дальнейшим обязательством выкупа футболиста за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

Отмечается, что «Дженоа» намерен как можно скорее закрыть сделку. Возможно, официально о переходе Супряги будет объявлено даже сегодня, хотя форвард попал в стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч против «Люцерна».

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что готов одобрить продажу Супряги, если тот получит предложение из Серии А.

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Источник — Calciomercato

(12 голосов)

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Комментарии
    viktorious
    online
      viktorious, 07.07.2021 18:17
    0
    adidas777, 07.07.2021 17:27
    Странно, если сегодня сделку оформляют. Почему он сейчас на поле в товарняке играет за ДК?
    Логично почему - чтобы показать перед потенциальными покупателями и побыстрее его спихнуть Динамо-то он явно уже не особо нужен.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 07.07.2021 18:15
    0
    Хороший клуб,не топ и не явный аутсайд.А я буду смеяться если парень поймает игру в Дженоа.Удачи ему.
    Ссылка
    _____MakS___7777
    online
      _____MakS___7777, 07.07.2021 17:31
    -10
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.07.2021 17:27
    -3
    Странно, если сегодня сделку оформляют. Почему он сейчас на поле в товарняке играет за ДК?
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 07.07.2021 18:17
    0
    adidas777, 07.07.2021 17:27
    Странно, если сегодня сделку оформляют. Почему он сейчас на поле в товарняке играет за ДК?
    Логично почему - чтобы показать перед потенциальными покупателями и побыстрее его спихнуть Динамо-то он явно уже не особо нужен.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 07.07.2021 18:15
    0
    Хороший клуб,не топ и не явный аутсайд.А я буду смеяться если парень поймает игру в Дженоа.Удачи ему.
    Ссылка
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