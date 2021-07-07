Дженоа арендует Супрягу с обязательством выкупа – источник

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга вскоре может перебраться в итальянскую Серию А, где предметный интерес к нему проявляет «Дженоа».

Согласно последней информации, «грифоны» практически договорились с «Динамо» по формуле трансфера. Это будет годичная аренда с дальнейшим обязательством выкупа футболиста за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

Отмечается, что «Дженоа» намерен как можно скорее закрыть сделку. Возможно, официально о переходе Супряги будет объявлено даже сегодня, хотя форвард попал в стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч против «Люцерна».

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что готов одобрить продажу Супряги, если тот получит предложение из Серии А.