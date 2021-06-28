Езжай немедленно. Луческу готов отпустить Супрягу в Италию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о перспективах в команде Владислава Супряги, а также заявил, что не будет против, если тот уже в ближайшее время уедет в более сильный чемпионат.

«Владислав – талант, он быстр и хорош в игре обеими ногами. Ему нужно улучшить игру в воздухе, но Супряге всего 21 год. После победы на чемпионате мира U-20 со сборной в 2019 году, и опыта, полученного с нами в «Динамо», ему потребуется опыт в сильном зарубежном чемпионате, чтобы совершить рывок. Я всегда первым поощряю молодых людей попробовать себя на более высоком уровне. Если Супряга скажет мне, что у него есть возможность поехать в сильную лигу, и особенно в Серию А, то я отвечу: «Езжай немедленно».

«Слухи о 9 миллионах? Я не хочу говорить о таких вопросах. Я его тренер, он мой игрок, и я счастлив работать с ним», - сказал Луческу.

Сегодня Супряга в составе делегации «Динамо» улетел на тренировочные сборы в Швейцарию.