Динамо определилось с суммой, за которую готово продать Супрягу

Итальянский «Торино» интересуется возможностью подписания форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.

По имеющейся информации, «Динамо» готово продать Супрягу нынешним летом за 9 миллионов евро, хотя еще год назад отвергло 10-миллионное предложение по футболисту от «Болоньи».

Четверть суммы, вырученной от трансфера Супряги, «Динамо» придется перевести на счета «Днепра-1», так как ранее именно такая договоренность была между украинскими клубами при переходе форварда. По этой причине «бело-синие» не будут идти на дальнейшее снижение стоимости игрока.

«Торино» считает, что может подписать Супрягу, сыграв на снижении его стоимости и том факте, что форвард ныне переживает не лучший момент в карьере. Итальянцы верят, что Владислав сумеет сделать качественный рывок в выступлениях, что в перспективе повысит его ценник вдвое от нынешнего.

Напомним, в сезоне-2020/21 Супряга провел за «Динамо» 31 матч, отличившись 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.