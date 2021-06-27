Динамо определилось с суммой, за которую готово продать Супрягу

Предметный интерес к нападающему проявляет «Торино»

  • 27.06.2021 17:06
  • 8095 просмотров
  • 15 комментариев
Динамо определилось с суммой, за которую готово продать Супрягу
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянский «Торино» интересуется возможностью подписания форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.

По имеющейся информации, «Динамо» готово продать Супрягу нынешним летом за 9 миллионов евро, хотя еще год назад отвергло 10-миллионное предложение по футболисту от «Болоньи».

Четверть суммы, вырученной от трансфера Супряги, «Динамо» придется перевести на счета «Днепра-1», так как ранее именно такая договоренность была между украинскими клубами при переходе форварда. По этой причине «бело-синие» не будут идти на дальнейшее снижение стоимости игрока.

«Торино» считает, что может подписать Супрягу, сыграв на снижении его стоимости и том факте, что форвард ныне переживает не лучший момент в карьере. Итальянцы верят, что Владислав сумеет сделать качественный рывок в выступлениях, что в перспективе повысит его ценник вдвое от нынешнего.

Напомним, в сезоне-2020/21 Супряга провел за «Динамо» 31 матч, отличившись 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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Источник — Tuttosport

(23 голоса)

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Комментарии
    Shara
    online
      Shara, 27.06.2021 18:17
    -1
    Торг уместен? )) 10 млн не дадут.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:16
    +1
    smart__Forever, 27.06.2021 17:17
    9 миллионов евро??

    Сурок явно кукушкой поехал
    Ну вы ж за свои поленья, потопы Агробизнесу отлетают при купленной судейке - хотите 50-80 Лямов
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 27.06.2021 18:06
    -1
    Ну если сумма в гривнах, то еще реально
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.06.2021 18:03
    -1
    umnuy2, 27.06.2021 17:50
    беседин)))
    надо было мбокани не отпускать свободным-тоже ошибка и бред----платите ему 1-2 в год а не соля за 8 купили потом ниочём
    Откуда такие цифры ? Соля покупали за 3.5 и то при Хацкевиче.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:02
    +2
    Лучше бы уже Беседина продали куда-то
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2021 17:50
    -1
    GREEN DAY belokon, 27.06.2021 17:12
    На то время в Супрягу верили, и у ДК просто не было альтернативы. Вербич - травма, Беседин- дискв.
    беседин)))
    надо было мбокани не отпускать свободным-тоже ошибка и бред----платите ему 1-2 в год а не соля за 8 купили потом ниочём
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 27.06.2021 17:44
    0
    dd dent, 27.06.2021 17:10
    Идиотизм полный конечно если в прошлом столько давали было его не продать что и показало время да и этот дурень свалил бы раньше да на че поехал мб
    Звісно, що ідіотизм. Мірча казав, щоб продавали. Жадібність - вона така
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 27.06.2021 17:20
    0
    он стоит и никаких 9 милионов
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 17:17
    -3
    9 миллионов евро??

    Сурок явно кукушкой поехал
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 27.06.2021 17:16
    -4
    Цена полена 10 грязных трусов Грыгория
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.06.2021 17:14
    -2
    Суркисы подозрительно низкую сумму просят
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 17:13
    +2
    GREEN DAY belokon, 27.06.2021 17:12
    На то время в Супрягу верили, и у ДК просто не было альтернативы. Вербич - травма, Беседин- дискв.
    Продать его и купить другого как вариант тоже можно было, а так то конечно авансы и шансы дали да что-то не впрок. А что значит не было если был соль и кравец, русин вроде бы и тд
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.06.2021 17:12
    +9
    dd dent, 27.06.2021 17:10
    Идиотизм полный конечно если в прошлом столько давали было его не продать что и показало время да и этот дурень свалил бы раньше да на че поехал мб
    На то время в Супрягу верили, и у ДК просто не было альтернативы. Вербич - травма, Беседин- дискв.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 17:10
    +1
    Идиотизм полный конечно если в прошлом столько давали было его не продать что и показало время да и этот дурень свалил бы раньше да на че поехал мб
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 27.06.2021 17:08
    -4
    цена полена 10 норковый шуб и не меньше
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.06.2021 17:12
    +9
    dd dent, 27.06.2021 17:10
    Идиотизм полный конечно если в прошлом столько давали было его не продать что и показало время да и этот дурень свалил бы раньше да на че поехал мб
    На то время в Супрягу верили, и у ДК просто не было альтернативы. Вербич - травма, Беседин- дискв.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:02
    +2
    Лучше бы уже Беседина продали куда-то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 17:13
    +2
    GREEN DAY belokon, 27.06.2021 17:12
    На то время в Супрягу верили, и у ДК просто не было альтернативы. Вербич - травма, Беседин- дискв.
    Продать его и купить другого как вариант тоже можно было, а так то конечно авансы и шансы дали да что-то не впрок. А что значит не было если был соль и кравец, русин вроде бы и тд
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:16
    +1
    smart__Forever, 27.06.2021 17:17
    9 миллионов евро??

    Сурок явно кукушкой поехал
    Ну вы ж за свои поленья, потопы Агробизнесу отлетают при купленной судейке - хотите 50-80 Лямов
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 17:10
    +1
    Идиотизм полный конечно если в прошлом столько давали было его не продать что и показало время да и этот дурень свалил бы раньше да на че поехал мб
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 27.06.2021 17:44
    0
    dd dent, 27.06.2021 17:10
    Идиотизм полный конечно если в прошлом столько давали было его не продать что и показало время да и этот дурень свалил бы раньше да на че поехал мб
    Звісно, що ідіотизм. Мірча казав, щоб продавали. Жадібність - вона така
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 27.06.2021 17:20
    0
    он стоит и никаких 9 милионов
    Ссылка
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