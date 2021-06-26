Торино проявляет интерес к Супряге

Молодой форвард по-прежнему притягивает внимание клубов с Апеннинского полуострова

  • 26.06.2021 14:07
  • 836 просмотров
  • 10 комментариев
Торино проявляет интерес к Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянский «Торино» рассматривает возможность подписания 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Помимо «быков», за Супрягой также наблюдают «Рома» и «Болонья», а «Динамо» ранее отказало одному из этих клубов в продаже форварда за 10 миллионов евро.

Отмечается, что «Торино» будет готов вступить в переговоры о покупке Супряги в том случае, если команду покинут Андреа Белотти или Симоне Дзадза.

Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

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Источник — Tuttosport

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.06.2021 14:52
    0
    Алексей Голяченко, 26.06.2021 14:47
    Продавать. Не для Динамо он.
    Под Лобановского подошел бы, как Блохин и Беланов но Луческу не сильно рассчитывает на контратаки. Потому Супряга и выпадает. Для позиционных атак Супряга не очень.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.06.2021 14:47
    +1
    Продавать. Не для Динамо он.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.06.2021 14:45
    -1
    elcomendante, 26.06.2021 14:30
    Пока можно вывод один сделать, что из всех агентов у Супряги самый активный (пусть и дешевы пиар, но делает). Уже второй год одно и то же лепят. Да кто его купит, после его игры в минувшем чемпионате и на евро-арене. Реальная ведь дичь
    Потому ты и не агент, а агент представляет Супрягу как чемпиона мира среди юниоров, чемпиона Украины, обладателя кубка и суперкубка Украины. .
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.06.2021 14:43
    +1
    Rzechpospolita, 26.06.2021 14:35
    И Беседина пусть забирают! Может хоть тогда Суркис купит толкового напа...
    Смешной? Зачем Динамо нап, если есть Ванат?
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 26.06.2021 14:35
    0
    И Беседина пусть забирают! Может хоть тогда Суркис купит толкового напа...
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 26.06.2021 14:33
    +1
    В прошлом году Суркис сам себя наевреил. За 10 супрягу надо было отдавать не раздумывая.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 26.06.2021 14:30
    0
    Пока можно вывод один сделать, что из всех агентов у Супряги самый активный (пусть и дешевы пиар, но делает). Уже второй год одно и то же лепят. Да кто его купит, после его игры в минувшем чемпионате и на евро-арене. Реальная ведь дичь
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 14:28
    0
    Опять 25(бла бла бла)
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 26.06.2021 14:17
    +3
    Да продайте его уже куда-нибудь
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 26.06.2021 14:11
    0
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 26.06.2021 14:17
    +3
    Да продайте его уже куда-нибудь
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.06.2021 14:47
    +1
    Продавать. Не для Динамо он.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.06.2021 14:43
    +1
    Rzechpospolita, 26.06.2021 14:35
    И Беседина пусть забирают! Может хоть тогда Суркис купит толкового напа...
    Смешной? Зачем Динамо нап, если есть Ванат?
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 26.06.2021 14:33
    +1
    В прошлом году Суркис сам себя наевреил. За 10 супрягу надо было отдавать не раздумывая.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.06.2021 14:52
    0
    Алексей Голяченко, 26.06.2021 14:47
    Продавать. Не для Динамо он.
    Под Лобановского подошел бы, как Блохин и Беланов но Луческу не сильно рассчитывает на контратаки. Потому Супряга и выпадает. Для позиционных атак Супряга не очень.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 26.06.2021 14:35
    0
    И Беседина пусть забирают! Может хоть тогда Суркис купит толкового напа...
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 26.06.2021 14:30
    0
    Пока можно вывод один сделать, что из всех агентов у Супряги самый активный (пусть и дешевы пиар, но делает). Уже второй год одно и то же лепят. Да кто его купит, после его игры в минувшем чемпионате и на евро-арене. Реальная ведь дичь
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 14:28
    0
    Опять 25(бла бла бла)
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 26.06.2021 14:11
    0
    Ссылка
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