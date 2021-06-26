Торино проявляет интерес к Супряге

Итальянский «Торино» рассматривает возможность подписания 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супряги.
Помимо «быков», за Супрягой также наблюдают «Рома» и «Болонья», а «Динамо» ранее отказало одному из этих клубов в продаже форварда за 10 миллионов евро.
Отмечается, что «Торино» будет готов вступить в переговоры о покупке Супряги в том случае, если команду покинут Андреа Белотти или Симоне Дзадза.
Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Источник — Tuttosport
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