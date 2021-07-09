«Тяжело для сборных и фанов». УЕФА больше не поддержит формат Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин признал, что текущий формат Евро-2020, который проходил в городах 11 разных стран, вызывает слишком много проблем для болельщиков и сборных.
Ряду сборных пришлось совершать регулярные перелеты между странами. Больше всех налетела Швейцария - 15,5 тысяч км. Меньше всех Шотландия - 1,1 тысяч км.
«Я не поддержу такой формат Евро. Нельзя, чтобы кто-то налетал 15 тысяч километров, а кто-то - 1 тысячу. Это тяжело и для сборных, и для болельщиков».
«Есть страны, которые входят в ЕС, есть те, которые не входят. И болельщикам тяжело перемещаться, везде свои правила и ограничения».
«Интересный формат, но не думаю, что будем повторять», - сказал Чеферин.
Сборная Украины на Евро проводила свои матчи в Бухаресте, Амстердаме, Глазго и Риме.
Евро-2024 пройдет в Германии.
Источник — BBC
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Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
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