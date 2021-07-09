«Тяжело для сборных и фанов». УЕФА больше не поддержит формат Евро-2020

Александер Чеферин считает, что текущий формат повторять не стоит

  • 09.07.2021 17:45
  • 5915 просмотров
  • 15 комментариев
«Тяжело для сборных и фанов». УЕФА больше не поддержит формат Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин признал, что текущий формат Евро-2020, который проходил в городах 11 разных стран, вызывает слишком много проблем для болельщиков и сборных.

Ряду сборных пришлось совершать регулярные перелеты между странами. Больше всех налетела Швейцария - 15,5 тысяч км. Меньше всех Шотландия - 1,1 тысяч км.

«Я не поддержу такой формат Евро. Нельзя, чтобы кто-то налетал 15 тысяч километров, а кто-то - 1 тысячу. Это тяжело и для сборных, и для болельщиков».

«Есть страны, которые входят в ЕС, есть те, которые не входят. И болельщикам тяжело перемещаться, везде свои правила и ограничения».

«Интересный формат, но не думаю, что будем повторять», - сказал Чеферин.

Сборная Украины на Евро проводила свои матчи в Бухаресте, Амстердаме, Глазго и Риме.

Евро-2024 пройдет в Германии.

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Источник — BBC

(41 голос)

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Комментарии
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 09.07.2021 19:16
    0
    Дивно, а чого він не перелічив, скільки команд взагалі зробило перельотів за все Євро. Бабосікі пельку перекрили сказати правду. Де була б Англія, зробивши дві подорожі в Баку, в фіналі?)))) Ага. Хто башляє, той дома при глядачах і грає. ФІФА та УЄФА, це велика помийна яма. Все до цього йде, що зажруться і не поділяться бабосами й їх закриють назавжди, а створять нову помийку під назвою суперліга)))
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 09.07.2021 19:07
    +1
    під час планування не знали, що будуть перельоти? Звільнити с доганою за таке.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 09.07.2021 19:01
    +1
    Cruijff, 09.07.2021 18:51
    Так а на**р ти цей формат погодив???
    щоб долучити до участі газпром і його убогу країну (як спігосподаря змагань), щоб недолугих лаптеногів була хоча б перевага власного поля...
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 09.07.2021 18:51
    +2
    Так а на**р ти цей формат погодив???
    Ссылка
    Miha Stepanov
      Miha Stepanov, 09.07.2021 18:49
    0
    Ше б непогано називати речі своїми іменами, наприклад що вболівальників з України просто дискрімінували Британія та Італія своїми правилами в'їзду. Коли УЄФА було потрібно пом'ягшити правила в'їзду в Британію для "своїх", вона погрожувала переносом півфіналів та фіналу. Чому ця контора не подбала про полегшення для вболівальників з України? Я вже не кажу про недопуск на деяки авіарейси з Італію з України! Хіба футбол не для вболівальників?! Ганьба!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 09.07.2021 18:48
    +1
    Hassassin, 09.07.2021 18:20
    Краще б пояснив чому Англія має такі дивовижні перельоти на турнірі.
    Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
    Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
    Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
    Евро под Англию сделан...
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 09.07.2021 18:46
    0
    по всей Европе не гонять может и похвально, а 24 команды оставьте в покое
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 18:44
    0
    CheMP, 09.07.2021 17:50
    и вот оно надо было начинать?..
    То платіні
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 18:41
    0
    Вы бы еще в Новосиб матчи летали играть, баблосо...ы
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 09.07.2021 18:26
    +2
    gvs58, 09.07.2021 18:05
    Формат - фуфел!!! Особенно, когда приходилось играть в "европейском" городе Баку. А могли и к "европейским" казахам попасть! Так и не понял, это было ЕВРО или ЕВРОАЗИЯ!?
    Евроанглия )))
    Ссылка
    Hassassin
    online
      Hassassin, 09.07.2021 18:20
    +7
    Краще б пояснив чому Англія має такі дивовижні перельоти на турнірі.
    Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
    Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
    Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 09.07.2021 18:05
    +8
    Формат - фуфел!!! Особенно, когда приходилось играть в "европейском" городе Баку. А могли и к "европейским" казахам попасть! Так и не понял, это было ЕВРО или ЕВРОАЗИЯ!?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.07.2021 17:56
    +3
    а как же межгалактический турнир с финалом в Нью Васюках
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 09.07.2021 17:53
    +8
    А чем думали раньше? Как всегда бабок подкинули, не буду показывать пальцем на север
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 09.07.2021 17:50
    +6
    и вот оно надо было начинать?..
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 09.07.2021 18:05
    +8
    Формат - фуфел!!! Особенно, когда приходилось играть в "европейском" городе Баку. А могли и к "европейским" казахам попасть! Так и не понял, это было ЕВРО или ЕВРОАЗИЯ!?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 09.07.2021 17:53
    +8
    А чем думали раньше? Как всегда бабок подкинули, не буду показывать пальцем на север
    Ссылка
    Hassassin
    online
      Hassassin, 09.07.2021 18:20
    +7
    Краще б пояснив чому Англія має такі дивовижні перельоти на турнірі.
    Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
    Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
    Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 09.07.2021 17:50
    +6
    и вот оно надо было начинать?..
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.07.2021 17:56
    +3
    а как же межгалактический турнир с финалом в Нью Васюках
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 09.07.2021 18:51
    +2
    Так а на**р ти цей формат погодив???
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 09.07.2021 18:26
    +2
    gvs58, 09.07.2021 18:05
    Формат - фуфел!!! Особенно, когда приходилось играть в "европейском" городе Баку. А могли и к "европейским" казахам попасть! Так и не понял, это было ЕВРО или ЕВРОАЗИЯ!?
    Евроанглия )))
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 09.07.2021 19:07
    +1
    під час планування не знали, що будуть перельоти? Звільнити с доганою за таке.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 09.07.2021 19:01
    +1
    Cruijff, 09.07.2021 18:51
    Так а на**р ти цей формат погодив???
    щоб долучити до участі газпром і його убогу країну (як спігосподаря змагань), щоб недолугих лаптеногів була хоча б перевага власного поля...
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 09.07.2021 18:48
    +1
    Hassassin, 09.07.2021 18:20
    Краще б пояснив чому Англія має такі дивовижні перельоти на турнірі.
    Вемблі - Вемблі - Вемблі - Вемблі - Рим (раптово!) - Вемблі - Вемблі.
    Груповий турнір і півфінал з фіналом, припустімо зрозуміло, але чому 1/8 вони все-одно вдома грали. І це при тому, що Нідерланди та Італія, які групу грали вдома і стали першими на 1/8 літали в інші країни. Їм жодних преференцій не робили. Тож чому Англія виявилася більш рівною серед рівних?
    Те, що в єдиному для Англії виїзному матчі суперник виявився для них найслабшим на турнірі - просто збіг обставин.
    Евро под Англию сделан...
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 09.07.2021 19:16
    0
    Дивно, а чого він не перелічив, скільки команд взагалі зробило перельотів за все Євро. Бабосікі пельку перекрили сказати правду. Де була б Англія, зробивши дві подорожі в Баку, в фіналі?)))) Ага. Хто башляє, той дома при глядачах і грає. ФІФА та УЄФА, це велика помийна яма. Все до цього йде, що зажруться і не поділяться бабосами й їх закриють назавжди, а створять нову помийку під назвою суперліга)))
    Ссылка
    Miha Stepanov
    online
      Miha Stepanov, 09.07.2021 18:49
    0
    Ше б непогано називати речі своїми іменами, наприклад що вболівальників з України просто дискрімінували Британія та Італія своїми правилами в'їзду. Коли УЄФА було потрібно пом'ягшити правила в'їзду в Британію для "своїх", вона погрожувала переносом півфіналів та фіналу. Чому ця контора не подбала про полегшення для вболівальників з України? Я вже не кажу про недопуск на деяки авіарейси з Італію з України! Хіба футбол не для вболівальників?! Ганьба!
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 09.07.2021 18:46
    0
    по всей Европе не гонять может и похвально, а 24 команды оставьте в покое
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 18:44
    0
    CheMP, 09.07.2021 17:50
    и вот оно надо было начинать?..
    То платіні
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 18:41
    0
    Вы бы еще в Новосиб матчи летали играть, баблосо...ы
    Ссылка
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