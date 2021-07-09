Ястремская пробилась в полуфинал первого турнира после возвращения

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в немецком Гамбурге.
В матче 1/4 финала украинка обыграла Сару Эррани из Италии (№105 WTA).
Гамбург. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 7:6(4), 6:4
Следующей соперницей Даяны станет румынка Елена Габриэла Русе (№105 WTA).
Напомним, что соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана.
Источник — Sport.ua
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