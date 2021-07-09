Ястремская пробилась в полуфинал первого турнира после возвращения

Даяна в двух непростых сетах обыграла экс-пятую ракетку мира

  • 09.07.2021 17:47
  • 325 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская пробилась в полуфинал первого турнира после возвращения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в немецком Гамбурге.
 
В матче 1/4 финала украинка обыграла Сару Эррани из Италии (№105 WTA).
 
Гамбург. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 7:6(4), 6:4
 
Следующей соперницей Даяны станет румынка Елена Габриэла Русе (№105 WTA).
 
Напомним, что соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 09.07.2021 17:49
    +2
    Валидольная игра получилась,но с учётом обстоятельств-отличная победа
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.07.2021 17:49
    +2
    Валидольная игра получилась,но с учётом обстоятельств-отличная победа
    Ссылка
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