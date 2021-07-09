Агент: «Милевский на два года «мазаный». Это все знают»

Украинский футболист на два года старше своего официального возраста, утверждает Деннис Лахтер

  • 09.07.2021 11:28
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Агент: «Милевский на два года «мазаный». Это все знают»
© Instagram. Артем Милевский

Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением об известном украинском нападающем Артеме Милевском.

«Миля — это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только был Алиев. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля — кошеный, на два года мазаный, он 1983 года рождения (официальная дата рождения Милевского — 12 января 1985 года — прим. ред.). Там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года.

У Милевского было реальное предложение от «Порту», это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел «Порту», но тогда уехать было невозможно — с ним продлили контракт, через год он реально заиграл. Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиева, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш», — отметил Лахтер.

Минувший сезон Милевский провел в «Минае». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

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Источник — Евроспорт

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