Агент: «Милевский на два года «мазаный». Это все знают»

Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением об известном украинском нападающем Артеме Милевском.

«Миля — это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только был Алиев. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля — кошеный, на два года мазаный, он 1983 года рождения (официальная дата рождения Милевского — 12 января 1985 года — прим. ред.). Там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года.

У Милевского было реальное предложение от «Порту», это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел «Порту», но тогда уехать было невозможно — с ним продлили контракт, через год он реально заиграл. Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиева, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш», — отметил Лахтер.

Минувший сезон Милевский провел в «Минае». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.