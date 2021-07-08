ФОТО. Шмейхелю светили лазером в лицо во время пенальти Кейна

Один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время исполнения пенальти Гарри Кейном в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1).

Kasper Schmeichel had laser pen shone at his face as Harry Kane stepped up for England's penalty https://t.co/RFn0om1hbR — Telegraph Football (@TeleFootball) July 7, 2021

Напомним, в дополнительное время капитан англичан не смог реализовать 11-метровый удар, однако после сейва Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

В финале Евро-2020 сборная Англии 11 июля сыграет против национальной команды Италии.