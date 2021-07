ФОТО. Шмейхелю светили лазером в лицо во время пенальти Кейна

Один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время исполнения пенальти Гарри Кейном в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1).

Kasper Schmeichel had laser pen shone at his face as Harry Kane stepped up for England's penalty https://t.co/RFn0om1hbR