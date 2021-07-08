ФОТО. Шмейхелю светили лазером в лицо во время пенальти Кейна

Один из фанатов применил лазерную указку

  • 08.07.2021 09:45
  • 7235 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Шмейхелю светили лазером в лицо во время пенальти Кейна
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

Один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время исполнения пенальти Гарри Кейном в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1).

 

 

Напомним, в дополнительное время капитан англичан не смог реализовать 11-метровый удар, однако после сейва Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

В финале Евро-2020 сборная Англии 11 июля сыграет против национальной команды Италии.

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Источник — The Telegraph

(14 голосов)

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Комментарии
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 10:46
    +2
    dadaali177188, 08.07.2021 10:30
    Симпатизировал данам, но признаю, саксы всё таки переломили ход игры в свою пользу и результат логичный, пенальти не такой уж и спорный, Каспер классный воротник, не хуже бати, объективно сил не хватило данам. На стороне Англии родные стены
    Многие забыли или не знают, что осенью Дания выиграла в ЛН на Уэмбли у Англии благодаря красной и пенальти. Земля ведь кругловатая.)
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 08.07.2021 10:30
    +2
    Симпатизировал данам, но признаю, саксы всё таки переломили ход игры в свою пользу и результат логичный, пенальти не такой уж и спорный, Каспер классный воротник, не хуже бати, объективно сил не хватило данам. На стороне Англии родные стены
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 08.07.2021 10:29
    -4
    andyck06, 08.07.2021 09:56
    Вы еще напишите, что Англия незаслуженно победила...
    Англия победила незаслуженно, просто потому что деньги решают - рейтинги просмотра финала Италия-Дания или Италия-Англия где будут выше?
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    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 08.07.2021 10:21
    0
    ALKOSruLKA, 08.07.2021 09:58
    Англия победила незаслуженно. Благодаря судье
    Все мы симпатизируем андердогам, но Англия выглядела намного лучше во втором тайме и овертаймах датчане вообще в жались в ворота.
    По пенельти не соглашусь я бы сказал скорее да чем нет. Да стерлинг подрисовывал, но по факту контакт был, а игрок Дании был отыгран и в мяч никак не мог сыграть.
    Но конечно же на супер замедленных повторах кажется что там почти не было контакта, такие эпизоды нужно смотреть в динамике.
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 09:58
    +9
    andyck06, 08.07.2021 09:56
    Вы еще напишите, что Англия незаслуженно победила...
    Англия победила незаслуженно. Благодаря судье
    Ссылка
    andyck06
    online
      andyck06, 08.07.2021 09:56
    -8
    Вы еще напишите, что Англия незаслуженно победила...
    Ссылка
    andyck06
    online
      andyck06, 08.07.2021 09:55
    -3
    Зачем вы репостите всякое тафно?
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 09:58
    +9
    andyck06, 08.07.2021 09:56
    Вы еще напишите, что Англия незаслуженно победила...
    Англия победила незаслуженно. Благодаря судье
    Ссылка
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 10:46
    +2
    dadaali177188, 08.07.2021 10:30
    Симпатизировал данам, но признаю, саксы всё таки переломили ход игры в свою пользу и результат логичный, пенальти не такой уж и спорный, Каспер классный воротник, не хуже бати, объективно сил не хватило данам. На стороне Англии родные стены
    Многие забыли или не знают, что осенью Дания выиграла в ЛН на Уэмбли у Англии благодаря красной и пенальти. Земля ведь кругловатая.)
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 08.07.2021 10:30
    +2
    Симпатизировал данам, но признаю, саксы всё таки переломили ход игры в свою пользу и результат логичный, пенальти не такой уж и спорный, Каспер классный воротник, не хуже бати, объективно сил не хватило данам. На стороне Англии родные стены
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 08.07.2021 10:21
    0
    ALKOSruLKA, 08.07.2021 09:58
    Англия победила незаслуженно. Благодаря судье
    Все мы симпатизируем андердогам, но Англия выглядела намного лучше во втором тайме и овертаймах датчане вообще в жались в ворота.
    По пенельти не соглашусь я бы сказал скорее да чем нет. Да стерлинг подрисовывал, но по факту контакт был, а игрок Дании был отыгран и в мяч никак не мог сыграть.
    Но конечно же на супер замедленных повторах кажется что там почти не было контакта, такие эпизоды нужно смотреть в динамике.
    Ссылка
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