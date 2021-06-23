Марлон в Шахтере, Даяна оправдана, Хорватия в плей-офф, шансы Украины

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 июня.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Марлон подписал контракт с Шахтером

Ранее 25-летний центрбек выступал в Италии за «Сассуоло» под руководством Де Дзерби

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек киевского Динамо перешел в клуб из Нидерландов

Датчанин Миккель Дуэлунд подписал контракт с клубом НЕК Неймеген

2. Ястремскую оправдали в допинговом деле. Даяна может вернуться к игре

Украинская теннисистка сумела доказать свою невиновность

3A. Один шанс для Украины. Итоги группы D: Англия, Хорватия и Чехия идут дальше

Для команды Андрея Шевченко все решится 23 июня

3B. Без подарка для Украины. Сборная Хорватии в Глазго обыграла Шотландию

Хорваты вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

3C. Разительный Стерлинг. Англия минимально обыграла Чехию

Нападающий «Манчестер Сити» вновь принес успех своей сборной

4A. Есть 34% для матча Украина – Швеция. Самые вероятные пары плей-офф

22 июня Хорватия присоединилась к командам-участницам 1/8 финала

4B. Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Обнадеживающие цифры

4C. Украина выйдет в плей-офф на Швецию? Наиболее вероятные пары 1/8 финала

Команда Андрея Шевченко с нетерпением ждет матчей 3-го тура в других группах

5A. Сборная Украины на Евро-2020 уже заработала больше 10 миллионов

9,25 миллиона положены просто за выход в группу

5B. ХУДЖАМОВ: «В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты»

Специалист – о поражении команды Андрея Шевченко от Австрии

5C. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Дания победила не потому, что сборная России слабая»

Эксперт высказался о разгроме россиян

6. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Хакан Чалханоглу перешел из Милана в Интер

У турецкого футболиста 30 июня истекал контракт с россонери

7A. Шахтер расстанется с украинским защитником

Сергей Болбат проведет следующий сезон в другой команде

7B. Будет даже Атлетик. Известны соперники Динамо на тренировочных сборах

Чемпион Украины проведет два тренировочных сбора в Швейцарии

8. Легкая прогулка против казахов. Украина во втором туре забила шесть голов

Сегодня на пляже в Назаре украинцы пропустили только один раз

9A. Свитолина обыграла Бадосу в Истборне на тай-брейке третьего сета

Непростая победа на старте травяного турнира

9B. Костюк в трехсетовой битве проиграла Севастовой на турнире в Истборне

Марта достойно сражалась, но соперница на этот раз была сильнее

10A. Пять выводов после матча Украина – Австрия

Худший поединок команды на этом Евро

10B. Украина оказалась не готова к Евро-2020. Матч с Австрией это доказал

Алексей Сливченко – о третьем поединке «сине-желтых» на Евро