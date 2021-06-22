Ястремскую оправдали в допинговом деле. Даяна может вернуться к игре

Украинская теннисистка сумела доказать свою невиновность

  • 22.06.2021 19:50
  • 5455 просмотров
  • 35 комментариев
Ястремскую оправдали в допинговом деле. Даяна может вернуться к игре
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Федерации тенниса Украины, Международный независимый трибунал снял с украинской теннисистки Даяны Ястремской обвинения в умышленном употреблении допинга.

Стороне Ястремской удалось доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за небрежности, а умысла в действиях спортсменки не было.

В итоге Ястремская, которая не играла с января, может вернуться к выступлениям WTA. Правда, на Уимблдон, где ранее украинка была в основной сетке, заявиться уже нельзя.

Сообщается, что Ястремская будет выступать на Олимпийских Играх.

Украинка была отстранена от выступлений с 7 января. Даяна дважды требовала отменить дисквалификацию до вынесения окончательного вердикта, однако Спортивный арбитражный суд и Независимый трибунал отказывали Ястремской.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(20 голосов)

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Комментарии
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 22.06.2021 21:10
    0
    Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:53
    Це новий клон пана Кубіка, чи що? Якщо так, то зі строками все було дуже смішно. Спочатку ви віщували повернення Даяни в Мадриді (це тільки те, що я точно пам'ятаю, не здивуюся, якщо були і більш ранні "прогнози"), потім у трав'яному сезоні, потім на Вімблдоні. А реально і вийшло пів року, тобто, мінімальний термін дискви по допінгових справах. Ну не виходить менше зазвичай, хоч із виправданням, хоч навпаки.
    Ох мені вже ці чітко розписані...
    Вы пародія на мужика вчергове переконуюсь.. Якби небуло 2 апеляції, шоб дали змогу грати до рішення, то воно мало бути на початку травня.. З неї зняті всі обвинувачення і дозволили грати на ОІ, якби їй впаяли дісквал на той час, то недозволили бы участвувати на ОІ так як вона не виконала одну з умов допуску на ОІ.. Вы знову лізите не в своє поле-в юриспруденцію, де з вас можна тупо ржати.. А помилки визнавати не вмієте-значить ви не мужик а пародія на нього.. Крутитесь як вуж на сковороді...псс..рішення геть очікуване.. А вы ляпали про не менше як рік.. А я писав про найбільше півроку при крайне поганому рішенню
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 21:07
    0
    минусуете так, будто не знаете официальную причину команды Ястремской) бойфренд кончил в нее запрещенными препаратами
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 22.06.2021 21:03
    0
    Олександр Радченко, 22.06.2021 20:12
    Надеюсь она сыграет пару с Костюк , а не Свитолина
    Не вытянут по рейтингу, может с одной сестрой Киченок повыше будут, но там много "но".
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 22.06.2021 20:58
    0
    Tomas Brown, 22.06.2021 20:30
    Да, вона офіційно уже на ОІ, плюс використає заморожений рейтинг.. І може виступити в парі.. А Світоліна хай грає з Завацькою
    Завацька тут ніяким чином не пролазить https://en.wikipedia.org/wiki/Tennis_at_the_2020_Summer_Olympics_–_Qualifi
    cation#Women's_singles
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.06.2021 20:56
    +2
    Знайшов свій старий коментар:
    " Оптимістичний сценарій - компроміс: півроку з урахуванням відсторонення. А вона як раз півроку і сиділа. Формально це вирок, фактично виправдання. І всі задоволені."
    До чого ж бюрократія передбачувана!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:53
    +2
    Tomas Brown, 22.06.2021 20:28
    А тепер жду вибачень з насмішок з приводу справи Даяны.. І все ж я отримав кучу мінусів але все чітко розписав із строками із всім.. Учіться обробляти інфу
    Це новий клон пана Кубіка, чи що? Якщо так, то зі строками все було дуже смішно. Спочатку ви віщували повернення Даяни в Мадриді (це тільки те, що я точно пам'ятаю, не здивуюся, якщо були і більш ранні "прогнози"), потім у трав'яному сезоні, потім на Вімблдоні. А реально і вийшло пів року, тобто, мінімальний термін дискви по допінгових справах. Ну не виходить менше зазвичай, хоч із виправданням, хоч навпаки.
    Ох мені вже ці чітко розписані...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.06.2021 20:45
    -8
    Могу только представить, сколько бабла отвалили за такое решение. А теперь посмотрим, как она без допинга будет играть, пример Шараповой показал, что без стимуляторов в теннисе добиться высоких результатов не реально.
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 22.06.2021 20:42
    +5
    Єдине, що хочеться побажати Даяні, - це триматися подалі від москалів.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 20:41
    -12
    удачно кончил - и не забеременела и от допинга отмазал. Комбо.
    Ссылка
    Tomas Brown
    online
      Tomas Brown, 22.06.2021 20:30
    0
    Sashamar, 22.06.2021 20:22
    Цікаво, чи кваліфікують до Олімпіади. Від цього залежить коли починати активні виступи. Ну й ще цікаво, але цього ми вже не дізнаємось, як воно б було, якби Даяна, як кажуть, "співробітничала зі слідством", а не бомбардувала суди апеляціями.
    А починати мабуть треба з непрестижних 250тисячників, або взагалі з челеджерів, якщо дозволять.
    Да, вона офіційно уже на ОІ, плюс використає заморожений рейтинг.. І може виступити в парі.. А Світоліна хай грає з Завацькою
    Ссылка
    Tomas Brown
    online
      Tomas Brown, 22.06.2021 20:28
    -2
    Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:00
    Тобто, пів року без тенісу по факту і вийшло. Якраз мінімально можливий термін дискви.
    Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
    А тепер жду вибачень з насмішок з приводу справи Даяны.. І все ж я отримав кучу мінусів але все чітко розписав із строками із всім.. Учіться обробляти інфу
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.06.2021 20:22
    +1
    Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:00
    Тобто, пів року без тенісу по факту і вийшло. Якраз мінімально можливий термін дискви.
    Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
    Цікаво, чи кваліфікують до Олімпіади. Від цього залежить коли починати активні виступи. Ну й ще цікаво, але цього ми вже не дізнаємось, як воно б було, якби Даяна, як кажуть, "співробітничала зі слідством", а не бомбардувала суди апеляціями.
    А починати мабуть треба з непрестижних 250тисячників, або взагалі з челеджерів, якщо дозволять.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 22.06.2021 20:20
    +1
    Хорошо показывает принцип - Никогда не сдавайся
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 22.06.2021 20:18
    +2
    Це добре !
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 22.06.2021 20:17
    +2
    Даяночка як ярадий що весь той кошмар у тебе,да і в нас вже позаду
    По переду тільки гра ія надіюсь і перемоги бо ти в нас поки друга ракетка України.
    Хочеться як наібистрійше би побачити тебе у змаганнях
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.06.2021 20:17
    +2
    Отличная новость,полгода без тенниса не так уж и страшно,хорошо,что всё закончилось малой кровью
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 22.06.2021 20:16
    +3
    Це просто чудова новина!!! Вірив в неї!
    Даяна повертається
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 22.06.2021 20:15
    +4
    Неймовірно рада цій новині! Вперед, Даянко, ми скучили!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.06.2021 20:15
    +2
    От, негідникі, скільки дівчині нервів потріпали...
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 22.06.2021 20:14
    0
    Хорошая новость, с возвращением Даяна. Только, когда она успела снятся с Уимболдона?
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 22.06.2021 19:59
    +11
    Камооон, Даяна ждем побед, и твоей яркой атакующей игры
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.06.2021 20:00
    +7
    Я чогось так і думав. Тепер у якості компенсації хай дають їй вайлдкарти до кінця року.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 22.06.2021 20:05
    +6
    Ура, я очень надеюсь что она вернётся с новой мотивацией!
    И начнёт наконец то развиваться тактически!
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 22.06.2021 19:57
    +6
    Гарна новина. Неочікував, такі справи рідко виграють спортсмени. Що там по Верняєву, до речі, Олімпіада вже скоро...
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 22.06.2021 20:42
    +5
    Єдине, що хочеться побажати Даяні, - це триматися подалі від москалів.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 22.06.2021 20:03
    +5
    Отлично, я верил в ее правоту.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 19:59
    +5
    Вот и хорошо. Даяна теперь нужно забыть о фотосессиях. песенках и прочей ерунде, время и так много потеряно. Работать и играть в турнирах. Верим в тебя и ждем в топ 20.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 22.06.2021 20:15
    +4
    Неймовірно рада цій новині! Вперед, Даянко, ми скучили!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 20:12
    +4
    Ураааа, Даяна собралась сделала выводы и дай всем прикурить! Каамон, мы снова в деле!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:00
    +4
    Тобто, пів року без тенісу по факту і вийшло. Якраз мінімально можливий термін дискви.
    Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.06.2021 19:58
    +4
    раз невиновна ,пусть дают компенсацию за полгода.А Даяне успешного сезона!
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 22.06.2021 20:16
    +3
    Це просто чудова новина!!! Вірив в неї!
    Даяна повертається
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 22.06.2021 20:10
    +3
    Супер новина! Даяша, з поверненням у сім'ю. Ми сумували!!!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.06.2021 20:56
    +2
    Знайшов свій старий коментар:
    " Оптимістичний сценарій - компроміс: півроку з урахуванням відсторонення. А вона як раз півроку і сиділа. Формально це вирок, фактично виправдання. І всі задоволені."
    До чого ж бюрократія передбачувана!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:53
    +2
    Tomas Brown, 22.06.2021 20:28
    А тепер жду вибачень з насмішок з приводу справи Даяны.. І все ж я отримав кучу мінусів але все чітко розписав із строками із всім.. Учіться обробляти інфу
    Це новий клон пана Кубіка, чи що? Якщо так, то зі строками все було дуже смішно. Спочатку ви віщували повернення Даяни в Мадриді (це тільки те, що я точно пам'ятаю, не здивуюся, якщо були і більш ранні "прогнози"), потім у трав'яному сезоні, потім на Вімблдоні. А реально і вийшло пів року, тобто, мінімальний термін дискви по допінгових справах. Ну не виходить менше зазвичай, хоч із виправданням, хоч навпаки.
    Ох мені вже ці чітко розписані...
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 22.06.2021 20:18
    +2
    Це добре !
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 22.06.2021 20:17
    +2
    Даяночка як ярадий що весь той кошмар у тебе,да і в нас вже позаду
    По переду тільки гра ія надіюсь і перемоги бо ти в нас поки друга ракетка України.
    Хочеться як наібистрійше би побачити тебе у змаганнях
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.06.2021 20:17
    +2
    Отличная новость,полгода без тенниса не так уж и страшно,хорошо,что всё закончилось малой кровью
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.06.2021 20:15
    +2
    От, негідникі, скільки дівчині нервів потріпали...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.06.2021 20:22
    +1
    Stanislav Matusevych, 22.06.2021 20:00
    Тобто, пів року без тенісу по факту і вийшло. Якраз мінімально можливий термін дискви.
    Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
    Цікаво, чи кваліфікують до Олімпіади. Від цього залежить коли починати активні виступи. Ну й ще цікаво, але цього ми вже не дізнаємось, як воно б було, якби Даяна, як кажуть, "співробітничала зі слідством", а не бомбардувала суди апеляціями.
    А починати мабуть треба з непрестижних 250тисячників, або взагалі з челеджерів, якщо дозволять.
    Ссылка
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