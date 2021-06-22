Ястремскую оправдали в допинговом деле. Даяна может вернуться к игре

По информации Федерации тенниса Украины, Международный независимый трибунал снял с украинской теннисистки Даяны Ястремской обвинения в умышленном употреблении допинга.
Стороне Ястремской удалось доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за небрежности, а умысла в действиях спортсменки не было.
В итоге Ястремская, которая не играла с января, может вернуться к выступлениям WTA. Правда, на Уимблдон, где ранее украинка была в основной сетке, заявиться уже нельзя.
Сообщается, что Ястремская будет выступать на Олимпийских Играх.
Украинка была отстранена от выступлений с 7 января. Даяна дважды требовала отменить дисквалификацию до вынесения окончательного вердикта, однако Спортивный арбитражный суд и Независимый трибунал отказывали Ястремской.
Источник — Федерация тенниса Украины
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Ох мені вже ці чітко розписані...
cation#Women's_singles
" Оптимістичний сценарій - компроміс: півроку з урахуванням відсторонення. А вона як раз півроку і сиділа. Формально це вирок, фактично виправдання. І всі задоволені."
До чого ж бюрократія передбачувана!
Ох мені вже ці чітко розписані...
А починати мабуть треба з непрестижних 250тисячників, або взагалі з челеджерів, якщо дозволять.
Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
А починати мабуть треба з непрестижних 250тисячників, або взагалі з челеджерів, якщо дозволять.
По переду тільки гра ія надіюсь і перемоги бо ти в нас поки друга ракетка України.
Хочеться як наібистрійше би побачити тебе у змаганнях
Даяна повертається
И начнёт наконец то развиваться тактически!
Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
Даяна повертається
" Оптимістичний сценарій - компроміс: півроку з урахуванням відсторонення. А вона як раз півроку і сиділа. Формально це вирок, фактично виправдання. І всі задоволені."
До чого ж бюрократія передбачувана!
Ох мені вже ці чітко розписані...
По переду тільки гра ія надіюсь і перемоги бо ти в нас поки друга ракетка України.
Хочеться як наібистрійше би побачити тебе у змаганнях
Тепер цікаво, яким буде повернення Даяни в Тур. Бо минулої осені був суцільний жах замість гри. Наскільки вона готувалася грати цей час? Уже скоро дізнаємося.
А починати мабуть треба з непрестижних 250тисячників, або взагалі з челеджерів, якщо дозволять.
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